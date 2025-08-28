影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，提前於12時26分抵達醫院，僅耗時2小時45分；許姓駕駛在國道目擊救護車，感謝用路人一路禮讓，網友紛紛留言，「台灣最美風景是人！」

許姓駕駛以henry520460帳號今天上午11時45分在threads發文指出，出發了，早產兒要北上感謝國道警察請各位用路人禮讓一下，謝謝；並附上他目擊紅斑馬與救護車經過影片，稍早他再留言，已經抵達了！感謝國道警察一路護送，感謝用路人一路禮讓。

周姓母親最新12時26分在threads上指出，「平安到院了。謝謝大家的關心，因要先處理住院手續等事項，待事情處理好會發一個正式的感謝文，謝謝！」大批網友全程關心此事件，紛紛留言「祝福你們一切順利，小孩平平安安長大」、「我一直在等小平安的訊息~終於可以安心吃飯了」。

許多網友紛紛湧入祝福「祝福小平安，健康平安長大」、「小平安很棒，雲端上的叔叔阿姨們都很願意等的！台灣人團結起來真的很棒」、「小平安加油平安健康快樂的長大」、「謝謝國道警察～ 媽媽加油辛苦，寶寶要平安」、「台灣最美風景是人」。