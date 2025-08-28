快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
許姓駕駛在國道目擊救護車，感謝用路人一路禮讓，網友紛紛留言，台灣最美風景是人！記者袁志豪／翻攝
許姓駕駛在國道目擊救護車，感謝用路人一路禮讓，網友紛紛留言，台灣最美風景是人！記者袁志豪／翻攝

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，提前於12時26分抵達醫院，僅耗時2小時45分；許姓駕駛在國道目擊救護車，感謝用路人一路禮讓，網友紛紛留言，「台灣最美風景是人！」

許姓駕駛以henry520460帳號今天上午11時45分在threads發文指出，出發了，早產兒要北上感謝國道警察請各位用路人禮讓一下，謝謝；並附上他目擊紅斑馬與救護車經過影片，稍早他再留言，已經抵達了！感謝國道警察一路護送，感謝用路人一路禮讓。

周姓母親最新12時26分在threads上指出，「平安到院了。謝謝大家的關心，因要先處理住院手續等事項，待事情處理好會發一個正式的感謝文，謝謝！」大批網友全程關心此事件，紛紛留言「祝福你們一切順利，小孩平平安安長大」、「我一直在等小平安的訊息~終於可以安心吃飯了」。

許多網友紛紛湧入祝福「祝福小平安，健康平安長大」、「小平安很棒，雲端上的叔叔阿姨們都很願意等的！台灣人團結起來真的很棒」、「小平安加油平安健康快樂的長大」、「謝謝國道警察～ 媽媽加油辛苦，寶寶要平安」、「台灣最美風景是人」。

國道 警察 早產兒

延伸閱讀

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

相關新聞

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

北市衛生局今公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果的檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥...

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人...

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

整理包／餵母乳好？還是配方奶？ 營養成分大解析

知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶可樂，糖分過高恐增加孩子出現過...

新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

今天太平洋高壓持續籠罩，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫是新北市五股39.0度，其次是新北樹林、新北淡水的37.3...

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45紛以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。