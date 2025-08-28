快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵擴大容量 三連疏運可容3.8萬人同時訂票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司為因應8月29日(五)凌晨零時將一次開賣9月26日(五)至10月13日(一)，跨越教師節、中秋節國慶日三個疏運、共計18天的車票，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

台灣高鐵公司特別提醒旅客，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票，造成系統開賣後階段性壅塞，台灣高鐵相關部門也將特別加派人力，自今(28)日深夜至明(29)日凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票，敬請旅客耐心等候，依序購票。

台灣高鐵公司表示，旅客自29日凌晨零時起，即可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購18天期間所需車票。建議旅客盡量利用離峰車次，享受更加舒適、便利的高鐵旅程。台灣高鐵公司也將持續調整新世代訂位票務系統之效能，機動調配主機資源、優化各通路之參數，以確保最佳訂位效率與服務品質，讓旅客更快速的完成訂票、體驗更好的購票過程。

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司特別規劃多項全新措施，首先，旅客可於8月29日(五)起一次預購9月26日(五)至10月13日(一)之車票，方便旅客用最大彈性、提早規劃行程；其次，特別在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

國慶 中秋節

延伸閱讀

「教師節+中秋+國慶」高鐵明開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

罕見行動支付大量退票洗錢 高鐵停用「台灣Pay」

注意！教師、中秋、國慶三大連假 高鐵車票都在29日開搶

教師節連假疏運 台鐵車票8月27日開搶

相關新聞

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

北市衛生局今公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果的檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥...

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人...

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

整理包／餵母乳好？還是配方奶？ 營養成分大解析

知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶可樂，糖分過高恐增加孩子出現過...

新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

今天太平洋高壓持續籠罩，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫是新北市五股39.0度，其次是新北樹林、新北淡水的37.3...

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45紛以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。