快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

吃仙草降膽固醇、穩血糖 中醫提醒「加2物」冷底體質也能吃

聯合新聞網／ 綜合報導
仙草又被稱作仙人草、田草，是許多傳統飲品和料理中的重要食材，像是燒仙草、仙草凍、仙草茶、仙草雞等。示意圖／AI生成
仙草又被稱作仙人草、田草，是許多傳統飲品和料理中的重要食材，像是燒仙草、仙草凍、仙草茶、仙草雞等。示意圖／AI生成

天氣炎熱，來杯仙草茶最是消暑，除了清涼爽口之外，仙草其實還藏有不少對健康有益的成分，中醫師王大元指出，仙草富含酚酸等多種抗氧化物質，適量攝取有助於降低膽固醇、穩定血糖、促進腸胃蠕動，甚至可能預防痛風。但他也提醒，仙草屬寒性食材，若是體質偏冷、常手腳冰冷或容易經痛的人，最好避免過量食用。

王大元在臉書發文表示，仙草又被稱作仙人草、田草，是許多傳統飲品和料理中的重要食材，像是燒仙草、仙草凍、仙草茶、仙草雞等。《本草求原》曾記載，仙草能「清暑熱、解熱毒」，其性寒味淡，有清熱解渴、涼血解毒、緩解牙痛等功效。

從營養成分來看，仙草含有水溶性膳食纖維與多種植化素，例如酚酸、黃酮類、三萜類等抗氧化物，並含有有助於抑制尿酸生成的成分，適量食用有益於提升免疫功能，降低心血管疾病風險

不過，王大元也提醒，仙草雖然熱量不高、營養價值佳，但體質寒涼者仍要慎吃，像是平常容易手腳冰冷、頻尿、經期不適、舌苔偏白等族群，食用時建議搭配溫性食材，如龍眼乾或大棗，以中和其寒性，避免「寒上加寒」。

中醫 風險 膽固醇

延伸閱讀

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

中山大學可以被莊智淵教桌球！校友見選課頁面愣：還是20年前模樣

相關新聞

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

衛福部食藥署今公布「肉類加工食品製造業」專案稽查結果，知名健康餐盒店家「野人舒食」，因食品安全管制系統（HACCP）相關...

環境部今公布協和土汙調查報告 歷年地下水檢測項目皆低於管制標準

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址並暫停止四接開發案。環境部今公布協和發電廠土壤汙染...

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後 成為北市心理健康大使

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，退役後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他...

孩童長高藥物健康食品熱賣 奇美醫中醫給這些建議助發育

近來「能讓孩子健康長高、轉大人」等各類中西藥物、健康食品廣告琳瑯滿目。柳營奇美醫院中醫部表示，現今兒童普遍飲食不均、運動...

M痘疫情持續 8月新增3例本土個案

疾管署今天公布，8月新增3例M痘本土病例，為20至40多歲男性，因身體出現膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，皆為散發病例...

國旅貴又難玩？觀光署統計顛覆刻板印象

交通部觀光署表示，依臺灣旅宿網統計，今年1-6月旅宿業整體住客人次為3,931.2萬人次，相較113年同期的3,784萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。