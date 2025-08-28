吃仙草降膽固醇、穩血糖 中醫提醒「加2物」冷底體質也能吃

天氣炎熱，來杯仙草茶最是消暑，除了清涼爽口之外，仙草其實還藏有不少對健康有益的成分，中醫師王大元指出，仙草富含酚酸等多種抗氧化物質，適量攝取有助於降低膽固醇、穩定血糖、促進腸胃蠕動，甚至可能預防痛風。但他也提醒，仙草屬寒性食材，若是體質偏冷、常手腳冰冷或容易經痛的人，最好避免過量食用。

王大元在臉書發文表示，仙草又被稱作仙人草、田草，是許多傳統飲品和料理中的重要食材，像是燒仙草、仙草凍、仙草茶、仙草雞等。《本草求原》曾記載，仙草能「清暑熱、解熱毒」，其性寒味淡，有清熱解渴、涼血解毒、緩解牙痛等功效。

從營養成分來看，仙草含有水溶性膳食纖維與多種植化素，例如酚酸、黃酮類、三萜類等抗氧化物，並含有有助於抑制尿酸生成的成分，適量食用有益於提升免疫功能，降低心血管疾病風險。

不過，王大元也提醒，仙草雖然熱量不高、營養價值佳，但體質寒涼者仍要慎吃，像是平常容易手腳冰冷、頻尿、經期不適、舌苔偏白等族群，食用時建議搭配溫性食材，如龍眼乾或大棗，以中和其寒性，避免「寒上加寒」。