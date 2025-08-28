快訊

女律師父喘不過氣送醫 彰醫提醒高血壓是沉默殺手

中央社／ 彰化28日電
圖為急診示意圖，與本案無關／聯合報系資料照

衛生福利部彰化醫院今天表示，知名律師李怡貞的父親日前突然喘不過氣送急診，血氧僅70%，經插管後送加護病房脫離險境，提醒民眾高血壓是沉默殺手，有任何不舒服勿諱疾忌醫。

彰化醫院發布新聞稿表示，70歲李姓患者到院時，喘到說不出話，血氧只有70%，遠低於正常的95至100%；急診室醫師籃傑說，當時緊急插管暢通呼吸，檢查出急性肺水腫，緊急處置後送加護病房。

加護病房主任林文培指出，病患還有心臟衰竭、冠狀動脈阻塞等問題，本身沒有警覺提早發現，幸好家人反應迅速送醫，經急救穩定狀況，後來轉到一般病房由物理治療師進行心肺耐力復健。

李姓患者回想事發當時，他獨自在農舍突然喘不過氣、盜汗，喝茶、喝檸檬水以及沖冷水澡都沒用，忍了2個多小時才致電向家人求救，回娘家的李怡貞得知後開車緊急將他送醫。

心臟內科主任何東錦表示，患者心臟衰竭，難以將血液泵送到全身，導致血液堆積在心臟及肺部，引發急性肺水腫，身體無法獲得足夠氧氣就會呼吸急促，為血氧驟降原因。

何東錦說，患者心臟出問題，原因應來自高血壓，病患未就醫服藥控制血壓，引發一連串危及性命病症；高血壓被稱為沉默殺手，往往沒明顯症狀，在不知不覺中傷害心臟、腦部、腎臟與血管等器官，務必長期服藥監控血壓，避免各種併發症。

何東錦表示，此個案除提醒民眾有高血壓必須控制外，也要注意心臟病患者不宜喝太多水，李姓患者在不知有心臟疾病情況下愛喝檸檬水，讓肺積水更加嚴重，呼籲民眾有任何不適即諮詢專業醫師，否則身體傷害可能隨時間越來越大。

患者 病患 高血壓

