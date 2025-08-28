整理包／餵母乳好？還是配方奶？ 營養成分大解析

知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶可樂，糖分過高恐增加孩子出現過動症的機率。婦產科醫師、胸腔科醫師等紛紛跳出來打臉，直指根本沒這一回事，媽媽餵影片的說法，只會增加媽媽產後的焦慮以及恐慌。不過，國健署近年積極呼籲母親哺餵母乳，母乳與配方奶到底有何差異？聯合報整理五大問題，提供家長參考。

Ｑ：為什麼國健署會積極呼籲母親哺餵母乳？好處在哪裡？

Ａ：根據世界衛生組織（WHO）建議，出生後6個月內的嬰兒，應盡可能哺餵母乳，最長可到孩子2歲。WHO指出，母乳中含有嬰兒所需的各類營養成分，包含乳糖、蛋白質、維生素A、B、Ｄ等，最重要的是「免疫物質」，這也是與配方奶最大的不同之處。母乳中含有的益菌，可以幫助嬰兒調節免疫力、降低呼吸道感染、促進腸道發展、幫助智力發展等，有些特殊的母乳益菌還可以協助殺菌。

除了營養素最符合孩子的需求以外，哺餵母乳也會增加母嬰之間的親密感，培養孩子未來對人的信賴感；對母親而言，也能透過嬰兒的吸吮刺激體內分泌催產素，幫助子宮收縮與恢復，降低產後出血的機率等。

Ｑ：既然母乳這麼好？為什麼不直接規定統統餵母乳？

Ａ：中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，並非每一位媽媽都能順利產製母乳，以她為例，哺餵母乳到孩子6個月大後，母乳分泌就漸漸變少，加上恢復上班，更是擠不出母乳。若強硬規定每位媽媽只能哺餵母乳，將會造成母親們龐大的壓力，一旦出現壓力，也會難以讓母乳分泌，同時增加罹患產後憂鬱症的機率。

Ｑ：坊間配方奶可以完全取代母乳嗎？

Ａ：中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，母乳就是母乳、配方奶就是配方奶，配方奶的成分幾乎以母乳的結構去調製，唯獨母乳能提供的免疫物質，無法加入配方奶中。

Ｑ：配方奶的糖分真的過高嗎？

Ａ：根據食藥署訂定的「嬰兒配方食品之熱量及營養素規格」，其碳水化合物上限為每100毫升14公克、下限為9公克；「營養均衡完整配方食品」的營養素規格，碳水化合物每日攝取建議上限為，每100大卡占65％。

據台大醫院健康電子報資料，一足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7到7.8克，經查食藥署查驗登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，其糖含量，嬰幼兒配方食品每100毫升介於0.5到59.4公克間、較大嬰兒配方輔助食品，每100毫升介於5.5到52.9公克之間、特殊醫療用途嬰兒配方食品每100毫升介於0.4到46公克之間，其結果顯示，配方奶提供給孩童的乳糖也介於在6.7到7.8公克間。

另，依照經濟部國家標準（CNS）規定，嬰兒配方食品不宜添加「蔗糖」或「果糖」，因不明原因的遺傳性果糖不耐症嬰兒，恐因攝取到蔗糖或果糖而引發致命症狀；以牛乳蛋白質及水解蛋白質為基礎的配方者，主要碳水化合物宜為乳糖及葡萄糖聚合物，另，添加已煮熟或經糊化的天然無麩質澱粉於嬰兒配方食品中者，其添加量不得超過總碳水化合物之30%，約每100毫升不超過2公克。

郭安妮表示，嬰幼兒的食物來源僅從母乳或配方奶，熱量無法與可樂相比，如果家長認為，配方奶喝起來太甜，可適度加入水，調整甜度。

Ｑ：配分奶跟母乳比起來，只有差？沒有好處嗎？

Ａ：中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，配方奶無法完全取代母乳，但當媽媽擠不出母乳，孩子也只能攝取母乳時，配方奶將是孩子的主要食物來源，若堅持只哺餵母乳，孩子恐會陷入無食物可吃的窘境。雖然配方奶無法完全取代母乳，但有些母乳未能提供充足的營養素，如維生素K，配方奶就能適時添加在奶粉中，幫助孩子補充營養素。