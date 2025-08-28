北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜
北市衛生局今公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果的檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥的規定，兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨士林店都上榜。
衛生局此次抽驗產品中，韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及各1件荷蘭豆、九層塔、香菜、韭菜、芒果，分別檢出1至3項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定；除了芒果，均屬高風險農產品。
包含金馥記脆皮烤鴨士林店「九層塔」、兄弟大飯店蘭花廳「紅辣椒」、遠東SOGO百貨的city’super復興店「台灣特級玉荷包荔枝」、Fresh Mart忠孝店「荷蘭豆」。 以及有源果菜專賣店「韭菜花」、北投區無市招菜攤「辣椒」、第一果菜批發市場地號137「韭菜花」、鈺圓菘蔬果店「香菜」和「韭菜」、松山區南東京路的水果行「芒果」、果粉水果超市汀洲店「玉荷包」。
衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬雲林縣、彰化縣、屏東縣等外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食安法處辦。
衛生局說，另已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。
衛生局強調，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
