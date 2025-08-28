台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
救護車今上午9時許自台南出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院。記者周嘉茹／攝影
救護車今上午9時許自台南出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院。記者周嘉茹／攝影

周姓母親昨天在threads發文，「今天（8月28日）我的女兒早上9點多會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達」，希望救護車國道的時候，用路人能夠禮讓；文章引發湧入3.8萬網友按讚幫忙祈禱加持，今中午約12時25分救護車抵達林口長庚醫院。

周姓母親昨在threads上指出，「妹妹因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道一號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝！」

救護車今上午9時許自台南出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院，桃園國道警察稍早也於楊梅路段安排引導救護車勤務。院方指出，該名早產新生兒到院後將直接送往新生兒加護病房治療，後續由新生兒科醫治。

救護車今上午9時許自台南出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院。記者周嘉茹／攝影
救護車今上午9時許自台南出發，約中午12時25分許抵達長庚醫院。記者周嘉茹／攝影

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

