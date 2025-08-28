影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45分以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，目前已經提前於12時26分抵達醫院；今天上午周母在醫院門口現身受訪指出，發文只是想提醒用路人，大家都很好，感謝大家都祝福她。

周姓母親今天上午在醫院門口受訪指出，女兒的問題因為成大沒有辦法處理，所以才轉院到林口長庚；在社群媒體發文只是想提醒用路人，沒有想造成大家的困擾，看到很多人協助轉發，雖然大家都不認識，但大家都很好，感謝大家都祝福她。

周姓母親最新12時26分在threads上指出，「平安到院了。謝謝大家的關心，因要先處理住院手續等事項，待事情處理好會發一個正式的感謝文，謝謝！」網友紛紛留言「祝福你們一切順利，小孩平平安安長大」、「我一直在等小平安的訊息，終於可以安心吃飯了」。

許多網友瞬間紛紛湧入祝福「祝福小平安，健康平安長大」、「小平安很棒，雲端上的叔叔阿姨們都很願意等的！台灣人團結起來真的很棒」、「小平安加油，平安健康快樂的長大」、「謝謝國道警察，媽媽加油辛苦，寶寶要平安」、「好了，一家辛苦了，小平安健康平安長大。」

周姓母親昨天下午在threads發文，「妹妹因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道一號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝！」

周姓母親說明，「因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸可能會導致呼吸管脫落，發文目的僅希望可以提早提醒明天的用路人注意，並沒有想要麻煩別人。」

對於網友熱烈關心與回應，周母回覆「謝謝大家的祝福，妹妹小名叫小平安，我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26週早產。」

周母表示「只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好。最後 台灣最美的風景真的是人，大家的祝福及幫助，我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們，明天平安抵達林口長庚時，我也會更新訊息，謝謝大家！」