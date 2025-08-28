擺脫鼻胃管困難重重 去年僅248人成功 現行鼓勵制度失效？

健保署統計，目前台灣有超過39萬人留置鼻胃管，其中6成是失智症或中風的病人，鼻胃管的使用雖然可解決吞嚥困難，卻也導致患者面臨「象鼻人生」的困境。立法院厚生會自2016年起，關注移除鼻胃管的議題，在長照3.0即將上路之際，提出實際執行情形欲補強的痛點，包括訓練課程及獎勵措施。

立法委員劉建國表示，今年初衛福部已經強調，台灣要盡快跟上日本腳步，透過專業醫療團隊的復健訓練，協助移除鼻胃管，落實以「人」為中心照顧。但是過了大半年，仍未見相關單位提出具體計畫，政府承諾推動的拔管計畫成效遠遠不如預期，病友的健康與尊嚴正一點一滴被消耗。

現行鼓勵制度，健保署從111年6月開始新增給付，針對留置鼻胃管3個月以上者鼓勵醫療團隊透過訓練吞嚥等復健治療，讓患者恢復經口進食，每人次獎勵3000點。執行3年以來，111年成功移除98人、112年232人、113年248人，和原先預估每年1.3萬人受惠有很大的進步空間。

劉建國指出，衛福部要盤點現況、正視問題，移除鼻胃管本身牽涉到許多科別，一定要跨專業齊心協力，包括醫療與長照制度的整合、現況政策資源與訓練機制、移除鼻胃管獎勵誘因等，從臨床面、制度面、財務面，提供具體獎勵措施，讓醫療與照顧無縫接軌。

健順養護中心主任鄧筱珍表示，病人出院後缺乏拔管評估與延續照護，機構常只能靠護理師「Try and Error」，嘗試餵食的風險高。而長照體系無專屬標準，現行照護指引不足，機構缺乏依循。最重要的是缺少經費支持語言治療師、吞嚥專科醫師及檢查儀器進入機構，無法提供精準評估和對應策略。

鄧筱珍認為，機構人員難有能力進行吞嚥照護，應該開設課程，培訓「吞嚥照護專長人力」，並透過系統化教育訓練，能讓護理師與照服員具備吞嚥照護專長。另外，許多長者與家屬希望「不被放鼻胃管」，甚至選擇斷食，這部分應推動「舒適進食模式」，結合安寧照護讓長者實現「無管人生」的善終選擇。

具有臨床護理經驗的長照學者黃惠璣指出，拔管策略必須建立在「三周內評估」原則，在鼻胃管放置滿三周時，應由專業團隊進行吞嚥功能檢查，及早決定是否能恢復經口進食，或改採胃造口。台灣最普遍的長期管灌方法仍是插鼻胃管，除了減少口腔刺激導致吞嚥功能退化，還會影響心理及社交。

黃惠璣呼籲，醫院不僅只是幫病人插管，更需要落實移管計畫，建議醫院組成無管人生照護團隊，採取個案管理模式，為院內插管病人制定移除管路的復健計畫，若出院仍無法移除管路，應強化出院準備的功能，協助病人連結居家或機構的復健資源。

台大雲林分院副院長陳信水說，無管人生的成功關鍵，首要是跨專業團隊，包含醫師、語言治療師、營養師與護理照服員的協作，以及家屬支持，再來是專業人員持續接受吞嚥復甦的知能訓練，這些都能降低住民發生併發症、提升肌力功能、恢復經口進食。

不過，住宿式長照機構裡有高達八成的住民依賴鼻胃管。很多時候，長輩脫離急性期，從醫院返回居家或入住機構時，若沒有積極協助長輩接受吞嚥復能訓練，吞嚥和咀嚼功能會愈來愈退化，這部分要務實漸進，在安全無虞的情況下，讓病患能夠從鼻胃管過渡到自行進食的過程。

健保署副署長陳亮妤說，過去於111年6月起納入「47107B成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付，每案補助3000點，至114年6月已累積728件申報。統計資料顯示，約有9.96萬名住宿機構住民，其中3.72萬人仍留置鼻胃管，占比達三成，顯示推動鼻胃管移除與吞嚥復能仍是重要課題。