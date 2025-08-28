台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人禮讓，吸引超過4萬人按讚祈禱。國道警方主動安排紅斑馬全程護送，目前已平安抵達目的地。

據了解，這趟長距離跨縣市的轉院是由民間救護車執行，周姓母親發文指稱女兒小名叫「小平安」，因早產呼吸道問題轉院，沒有申請國道警察協助，是因為之前轉院經驗每個用路人都很善良禮讓救護車。

國道公路警察局指出，第八公路警察大隊上午聞訊主動聯繫成大醫院和周姓母親，告知路程較遠且會經過台中、新竹都會區等易壅塞路段，基於特殊考量可以協助安排護送。

後來透過國道警察局行政科、勤務指揮中心調度，由南至北循序安排第四、三、二、一警察大隊接力編排勤務，救護車上午10時許從台南市大灣交流道駛上國道1號，沿途均由紅斑馬巡邏車開道護送，稍早已平安抵達林口長庚醫院。