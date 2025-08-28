快訊

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
護送早產女嬰「小平安」從成大醫院長距離轉院到林口長庚的民間救護車，上午10時許從台南市大灣交流道駛入國道1號，由紅斑馬巡邏車接力全程護送北上。圖／翻攝臉書職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團
護送早產女嬰「小平安」從成大醫院長距離轉院到林口長庚的民間救護車，上午10時許從台南市大灣交流道駛入國道1號，由紅斑馬巡邏車接力全程護送北上。圖／翻攝臉書職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人禮讓，吸引超過4萬人按讚祈禱。國道警方主動安排紅斑馬全程護送，目前已平安抵達目的地。

據了解，這趟長距離跨縣市的轉院是由民間救護車執行，周姓母親發文指稱女兒小名叫「小平安」，因早產呼吸道問題轉院，沒有申請國道警察協助，是因為之前轉院經驗每個用路人都很善良禮讓救護車。

國道公路警察局指出，第八公路警察大隊上午聞訊主動聯繫成大醫院和周姓母親，告知路程較遠且會經過台中、新竹都會區等易壅塞路段，基於特殊考量可以協助安排護送。

後來透過國道警察局行政科、勤務指揮中心調度，由南至北循序安排第四、三、二、一警察大隊接力編排勤務，救護車上午10時許從台南市大灣交流道駛上國道1號，沿途均由紅斑馬巡邏車開道護送，稍早已平安抵達林口長庚醫院。

