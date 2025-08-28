快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

味全龍球星「大師兄」林智勝退役後將成為北市心理健康大使

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
味全龍球星林智勝擔任北市心理健康宣傳，與東園國小棒球隊互動。記者林伯東／攝影
味全龍球星林智勝擔任北市心理健康宣傳，與東園國小棒球隊互動。記者林伯東／攝影

職棒生涯長達 20 年的味全龍球星林智勝，即將退役，之後迎來全新身分—臺北市政府 2025 心理健康公益大使。揮別球場的日子，他將熱情轉向推動小球員心理健康支持計畫，盼用過來人的經驗告訴大家：心理健康，才是面對人生輸贏最重要的力量。

「職業運動就像是人生的縮影，喜怒哀樂全在一場比賽裡發生。只有心理素質夠強大，才能在輸贏的過程中找到真正的成就感與安定感」林智勝說，希望以正能量鼓勵每個人，即使遇到低潮與挑戰，也能昂首面對。

從花東出發 扎根基層運動心理教育

林智勝自小就是明星球員，深知挫折是成長的養分，也明白心理韌性需要從小培養。近年，他啟動「小球員心理支持計畫」，預計先從故鄉花東展開，鎖定 10 所基層學校，由專業運動心理師進行互動課程，讓師生們接觸運動心理的觀念，學會認識自我、轉化挫折，減少對輸贏的過度執著。

心理健康是成功的重要元素

回顧過往，林智勝坦言年輕時求勝心強烈，輸球的失落感曾讓他夜不能寐。隨著年齡與經驗累積，他逐漸領悟：「過程，比結果更重要。」他認為，在運動場上，心理健康的重要性遠勝於技術—甚至占了成功的七成，因為面對壓力與不確定時，唯有穩定的心理狀態才能走得長遠。他提醒，無論是場上的掌聲還是噓聲，都能轉化成支持的力量，「一定會有人不喜歡我們，但別忘了，也有喜歡我們的人，別忽略那群愛我們的人」。

心理健康與自殺防治 你我都能做到

卸下球員身分後，林智勝希望透過職業運動員的經歷告訴大家，生活中的挫折無可避免，但正向思維能幫助我們克服壓力、跨越困境。他呼籲民眾多留意身邊親友，當出現憂鬱、低落、甚至產生輕生念頭時，可以透過「關懷 4 步驟」——覺察、詢問、傾聽、求援，陪伴對方走過難關。

若需要協助，可以撥打臺北市自殺諮詢專線 1999 轉 8858 （幫幫我吧）或社區心理衛生中心諮詢電話 02-3393-7885（請幫幫我），由專業團隊即時提供支持與協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

邀請全民響應心理健康月

為了推廣心理健康及自殺防治，林智勝與臺北市東園國小棒球隊拍攝宣傳影片，傳遞「重視自己與他人心理健康」的重要訊息。同時，他也邀請民眾 9 月 6 日上午 11 時一同前往新光三越香堤大道廣場參加臺北市政府衛生局主辦的「換個位子，從心開始」園遊會，現場設有闖關體驗活動，完成可兌換限量「雨過天晴傘」並參加摸彩，和市民朋友一起從心出發。

無論場上傳來的是掌聲還是噓聲，味全龍球星林智勝總能把它們化作加油聲，享受比賽的每一刻。記者余承翰／攝影
無論場上傳來的是掌聲還是噓聲，味全龍球星林智勝總能把它們化作加油聲，享受比賽的每一刻。記者余承翰／攝影
味全龍球星林智勝認為，心理素需要須從小培養。記者林伯東／攝影
味全龍球星林智勝認為，心理素需要須從小培養。記者林伯東／攝影

運動 北市 挫折

延伸閱讀

中職／胡金龍球員生涯天母最終戰 林智勝送禮溫馨擁抱

中職／林智勝引退賽最終日 任賢齊領唱「再出發」

中職／將再與鳥谷敬相遇 林智勝笑言還是會夢到WBC場景

中職／林智勝感謝張惠妹當引退嘉賓 強調當天不會哭

相關新聞

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人...

「教師節+中秋+國慶」高鐵明開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

台灣高鐵公司為因應8月29日周五凌晨0時將一次開賣9月26日（周五）至10月13日（周一）跨越教師節、中秋節及國慶日3個...

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45紛以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，預計車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，目...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。