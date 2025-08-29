赴韓近視雷射真的划算？網友真心告白：寧選台灣眼科安心便利、技術領先

旅遊旺季一到，不少人想順道「進廠維修」，飛到韓國做近視雷射，理由很簡單：價格低、順便玩。 但隨著網路口碑逐漸翻轉，有網友直言：「查的資料越多，去韓國近視雷射的念頭反而越低，聽說有人被翻譯放生，術後求助無門，而且剛做完手術根本不敢盡情玩，為了省錢特地飛一趟，好像沒那麼值得。」究竟在下決定前，消費者該注意什麼？

蘆洲諾貝爾眼科李怡萱醫師提醒，近視雷射的術式五花八門，每個人的眼睛條件與生活需求不同，並非一種方案就能通吃。目前台人赴韓，大多選擇價格相對便宜的第一代 Smile，但它對高度近視或散光的矯正有限。如果在台灣，醫師會提供其他更合適的選擇；但到了韓國，若不適合 Smile，可能只剩「植入式隱形眼鏡」能選，與原本期待的完全不同。

合信諾貝爾眼科石擎天醫師指出，韓國診所為搶客，可能會用舊款機型或重複使用耗材，「有朋友覺得韓國便宜就去，結果發現當地用的術式在台灣做，價格也差不多，甚至台灣還有更新款的術式可以選擇。」

語言隔閡，術前評估恐打折

雷射手術不是「一刀了事」，尤其 40 歲以上患者，醫師會考量 5-10 年後的視力與老花狀況，確保一次手術、長期受益。但在韓國，語言不通，詳細評估和長期規劃變得困難。

有消費者回台後出現乾澀、夜間眩光、視力不達標、透鏡碎片殘留等狀況，但因台灣醫師不知道手術的當時參數，很難介入。李怡萱醫師曾遇過病患在赴韓後才被告知視網膜有裂孔，不能手術，但患者不懂嚴重性，回台延誤就診，差點視網膜剝離；也有消費者術後狀況不理想，回台後需要進行二次手術，承受的壓力更大。

術後追蹤困境：誰來接手？

石擎天醫師分享，眼睛是靈魂之窗，如果沒有經過術前詳細的評估，任意檢查就施作手術，承擔的風險很高。由於眼睛的狀況隨時在變，在台灣手術須經過兩次檢查，務求掌握最穩定真實的數據。但若消費者飛到韓國手術，通常只會有一次術前檢查的機會，消費者經過旅途勞頓，得到的結果可能不是那麼精確。術後若有狀況，追蹤處理非常麻煩，「萬一台灣沒有醫師願意接手，難道要再飛韓國一趟嗎？」

台灣技術與歐美同步，甚至領先亞洲

石擎天醫師強調，台灣醫療政策與歐美同步，緊跟國際趨勢，「絕不落後韓國」。

李怡萱醫師補充，台灣民眾對新事物的接受度很高，醫師也樂意主動學習鑽研，因此擁有新型且多元的雷射技術，近視、老花雷射技術皆獲得國際認可。例如Smile Pro2.0在台灣率先上市， LBV裸視美老花雷射為亞太國家領先。反觀韓國因價格策略，反而限制技術升級，「患者會覺得便宜就好，為什麼要選更貴的？」

專家呼籲：醫療不是比價平台

李醫師呼籲，手術不是商品，而是一種醫療行為，別用省錢的思維看待。「安全性與效果才是關鍵，為了省一點錢去承擔巨大風險，其實很不划算！」

石擎天醫師建議消費者，在台灣找到合格信賴的院所，提供詳細的檢查。國內有法律保障，醫療機構會顧及商譽和醫療品質，幫消費者處理到最好，且術後有定期追蹤與終身服務，「出國手術就只能碰運氣了。」

