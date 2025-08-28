影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，預計車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，目前車程已經在11時30分左右通過苗栗路段；今天上午小女嬰約於9時45分送上救護車出發，當時已有兩輛紅斑馬現身成大醫院協助開道。

周姓母親最新在threads上指出，「小平安出發了！歐小明救護車，車牌號碼：AZE-0199，謝謝各界主動電話提供幫助，警方會協助護送！」網友一路關心救護車是否順利，不斷在網路上回報通過路段，以及在國道上目擊救護車經過，目前已知在11時30分通過苗栗路段。

周姓母親昨天下午在threads發文，「妹妹因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道一號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝！」

周姓母親說明，「因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸可能會導致呼吸管脫落，發文目的僅希望可以提早提醒明天的用路人注意，並沒有想要麻煩別人。」

對於網友熱烈關心與回應，周母回覆「謝謝大家的祝福，妹妹小名叫小平安，我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26週早產。」

周母表示「只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好。最後 台灣最美的風景真的是人，大家的祝福及幫助，我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們，明天平安抵達林口長庚時，我也會更新訊息，謝謝大家！」

「國道公路警察局」臉書粉專發文，「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安，你一定要加油，帶著大家的期盼平安健康長大」，據了解，救護車在上午9時45分已從台南成大醫院出發，10時由國道一號大灣交流道（324公里處）北上，全程行駛內線前往林口長庚。