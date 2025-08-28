快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，目前車程已經在11時30分左右通過苗栗路段。記者袁志豪／翻攝
周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，目前車程已經在11時30分左右通過苗栗路段。記者袁志豪／翻攝

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，預計車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，目前車程已經在11時30分左右通過苗栗路段；今天上午小女嬰約於9時45分送上救護車出發，當時已有兩輛紅斑馬現身成大醫院協助開道。

周姓母親最新在threads上指出，「小平安出發了！歐小明救護車，車牌號碼：AZE-0199，謝謝各界主動電話提供幫助，警方會協助護送！」網友一路關心救護車是否順利，不斷在網路上回報通過路段，以及在國道上目擊救護車經過，目前已知在11時30分通過苗栗路段。

周姓母親昨天下午在threads發文，「妹妹因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道一號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝！」

周姓母親說明，「因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸可能會導致呼吸管脫落，發文目的僅希望可以提早提醒明天的用路人注意，並沒有想要麻煩別人。」

對於網友熱烈關心與回應，周母回覆「謝謝大家的祝福，妹妹小名叫小平安，我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26週早產。」

周母表示「只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好。最後 台灣最美的風景真的是人，大家的祝福及幫助，我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們，明天平安抵達林口長庚時，我也會更新訊息，謝謝大家！」

「國道公路警察局」臉書粉專發文，「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安，你一定要加油，帶著大家的期盼平安健康長大」，據了解，救護車在上午9時45分已從台南成大醫院出發，10時由國道一號大灣交流道（324公里處）北上，全程行駛內線前往林口長庚。

國道 妹妹 救護車

延伸閱讀

早產兒「小平安」台南急送林口長庚 國道警察派紅斑馬接力開道

影／早產兒台南轉院林口長庚…救護車剛出發！萬人祈禱呼籲快禮讓

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

相關新聞

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

台南市1名母親上午安排救護車送早產女嬰，從成大醫院長距離轉院到林口長庚，因車程約需3小時而在threads發文籲請用路人...

「教師節+中秋+國慶」高鐵明開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

台灣高鐵公司為因應8月29日周五凌晨0時將一次開賣9月26日（周五）至10月13日（周一）跨越教師節、中秋節及國慶日3個...

影／早產兒「小平安」平安抵達林口長庚！母親：感謝大家都祝福她

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午9時45紛以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開...

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

周姓母親的早產女嬰小平安今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，預計車程需時3小時，國道警車出動紅斑馬在前方開道，目...

「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。