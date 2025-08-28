台灣電氣神將前進大阪世博 曝扮神明秘訣「讓自己的心靜下來」

9組台灣表演團隊組成的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今天傍晚將在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞台進行最後一場演出。3天3場演出中，「拚場藝術撞擊」團隊帶來的兩個電氣神將，全程坐鎮台上，欣賞其他8組團隊的表演。負責設計電器神將的設計師李育良表示，這兩組神將在台灣時已做完傳統科儀並「開光」，「以信仰的意義來說，是台灣的神明來這邊跟那個日本的神明與人交流。」

這一對電氣神將分別代表千里眼與順風耳。李育良表示，設計時曾跟廟方與神明報告，希望把千里眼和順風耳衍伸成為代表言論自由和視聽自由的神明，擲筊時神明也同意了。因此，這一對神將既象徵台灣傳統的民間信仰，也代表台灣民主自由的價值。

如何在異國土地扮演台灣的神明？扮演「電氣神將」的蔡桂誠、郝繼良表示，出發前多次觀摩傳統陣頭裡神將的擺動、揣摩，來日本後也參拜了許多神社。因為是藝術性的演出，因此最重要的是「讓自己的心靜下來」。大阪這幾天氣溫最高可達38度，神將的衣服內設有電風扇驅熱。

蔡桂誠幽默表示，在舞台上坐鎮，看到滿滿的觀眾，彷彿來到了廟會、有凡人表演「給我們這些神看」，「我們就來看表演吧。」

「We TAIWAN」在世博夢洲園區Pop-Up Stage North演出的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今天將帶來最後1天的演出，也宣告著「We TAIWAN」活動將告一段落，台灣時間下午4時至5時，同步於文化部臉書直播。