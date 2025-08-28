醫師上下班打卡惹議…蘇一峰批恐害手術、急救中斷 增加病人風險

網路平台上熱議，有醫院要求主治醫師上下班需要打卡，醫師職業工會質疑這與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，衛福部要求醫師上下班打卡，目前政策要求公立醫院先行，因其無法拒絕政策，成為「最倒楣」的對象，但打卡政策未能解決醫師長工時與加班，反而增加醫療現場負擔與行政瑣事。

蘇一峰說，醫師上下班打卡政策爭議，由於醫療第一線現場的實際問題是醫師實際工作時間，常早於規定上班時間，如7點開始查房，或晚於下班時間，如晚上7、8點仍在工作，打卡制度難以反映醫師真實加班狀況，許多醫師因擔心影響醫院形象，不敢如實打卡加班。醫院高層更擔心打卡紀錄顯示大量加班，導致被上級檢討，損及醫院及主管面子。

「打卡要求可能中斷醫療流程，如醫師手術或急救過程中被迫離開去打卡，影響病人治療與安全。」蘇一峰說，醫療行為具連續性與不可中斷性，強制打卡會延誤手術、急救或治療，增加病人等待與風險。醫療紀錄已可佐證醫師加班事實，如手術房進出紀錄、護理紀錄，無需重複打卡。

若要顧及醫師加班申報與勞動權益，蘇一峰說，醫師需申報加班可依醫療紀錄補寫加班單，流程明確且具佐證力，呼籲政府真要保障工時，應將醫師納入勞基法保障，而非僅以打卡形式管理。

衛福部次長林靜儀昨於臉書表示，衛福部並未要求醫師打卡，目前﻿﻿衛福部正持續與財政部協調，希望醫院的醫師在半夜被call去醫院、或值班時間的出勤收入，能夠比照勞基法加班費免納所得稅，照顧持續在醫院提供急重難罕服務的醫師。