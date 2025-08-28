快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵明開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵公司說，自明天凌晨零時起，可一次預購18天期間所需車票。示意圖。本報資料照片
台灣高鐵公司為因應8月29日周五凌晨0時將一次開賣9月26日（周五）至10月13日（周一）跨越教師節、中秋節及國慶日3個疏運、共計18天的車票，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

台灣高鐵公司提醒旅客，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票，造成系統開賣後階段性壅塞，台灣高鐵相關部門也將特別加派人力，自今天深夜至明天凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票，敬請旅客耐心等候，依序購票。

台灣高鐵公司說，旅客自29日凌晨零時起，即可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購18天期間所需車票。

台灣高鐵公司建議旅客，盡量利用離峰車次，享受更加舒適、便利的高鐵旅程。高鐵公司也將持續調整新世代訂位票務系統之效能，機動調配主機資源、優化各通路之參數，以確保最佳訂位效率與服務品質，讓旅客更快速的完成訂票、體驗更好的購票過程。

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連3周的連續疏運，台灣高鐵公司特別規畫多項全新措施，首先，旅客可於明天起一次預購9月26日至10月13日車票，方便旅客用最大彈性、提早規畫行程；其次，特別在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位。

