新北提供藥癮婦女醫療、孕前產後支持 連藥癮者配偶、伴侶也列入

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
小珍（化名）與孩子的互動。圖／新北文生局提供
小珍（化名）與孩子的互動。圖／新北文生局提供

新北市衛生局社會局自2018年起與民間團體推動「婦女藥物濫用醫療支持服務」，提供避孕、產檢、親職教育、戒癮治療等一系列服務，滿足藥癮女性孕前到產後的多元需求。近年更將服務對象擴大至藥癮者配偶及同住伴侶，協助她們重拾生活方向。

小珍（化名）因丈夫吸毒而被牽連，2023年意外發現懷孕5個月，情緒一度崩潰，甚至無法告訴家人。幸好個管員即時介入，協助申請產檢補助，讓她安心接受檢查，並順利誕下健康寶寶。社會局同時安排托育與月嫂服務，減輕育兒壓力。

這段經歷成為小珍人生的轉捩點，她毅然離開仍沉迷毒品的丈夫，回到娘家重新生活。如今，她已取得專業證照，接手父親事業，不僅努力工作，也能照顧三個孩子。她感慨表示，「如果沒有毒防中心的幫助，就不會有今天的我。」

為確保服務不中斷，新北市衛生局與社會局及民間團體定期召開聯繫會議，整合醫療與社會資源，共同守護需要幫助的母親與孩子。今年更首度與豐珠中學、南平中學交流，傾聽曾受性剝削或遭遇困境少女的聲音，規畫更貼近需求的服務。

衛生局長陳潤秋指出，藥癮女性往往同時面臨身體、心理及家庭壓力，透過該方案可自避孕、懷孕到產後提供一條龍協助，不僅能避免新生兒出現戒斷症狀，也能幫助母親建立新的生活秩序。對於青少年族群，則強調「及早發現、即時幫忙」的重要性。

衛生局提醒，若身邊有人需要協助，可撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），將有專人提供評估與陪伴，協助走向嶄新的未來。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

婦女藥物濫用醫療支持方案中可申請的愛兒包及內容物。圖／新北衛生局提供
婦女藥物濫用醫療支持方案中可申請的愛兒包及內容物。圖／新北衛生局提供

衛生局 社會局

