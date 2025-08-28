嘉義人有福氣！健康台灣深耕計畫11醫院、醫師公會獲補助7億元

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部首次辦理「健康台灣深耕計畫」第1階段徵求案，日前公布審查結果，全國429件申請，符合資格387件，核定247件，通過率63.8%，總補助近113億元。嘉市衛生局輔導11間醫療院所及醫事公會申請，全數過關，預計可獲7億元補助，將提升在地醫療水準，造福市民健康。

陽明醫院院長謝景祥臉書開心說，地區醫院A3類別全國173家申請，僅74家獲准，陽明醫院入選殊為不易。值得一提的是，陽明協助嘉市醫師公會撰寫A2計畫，讓醫療院所與診所提供65歲以上長者「病人自主權利法」諮商服務，相關費用由計畫補助支應，減輕患者負擔。「嘉義人真有福氣！」不僅5大醫院成功獲補助，相關醫師、牙醫師、藥師及臨床心理師公會也通過。審核結果公布，衛福部長邱泰源向嘉市醫師公會理事長張文祥、謝景祥祝賀，邱泰源是安寧緩和照護及病人自主權利法推動者。

衛生局說，嘉市共11個單位12項方案獲核定，涵蓋A2類醫師公會、嘉義醫院、嘉基醫院；A3類慶昇醫院、陳仁德醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院及台中榮總嘉義分院；D類有臨床心理師、醫師、牙醫師及藥師公會。顯示嘉市醫療資源完整，公會積極參與，形成健康守護網絡。衛生局強調，補助資源到位後，協助各醫療單位公會推動，從長照、安寧緩和照護到病人自主權利法落實，都能獲得實質挹注，將輔導監督計畫執行，讓市民感受醫療品質提升。

醫師出身的賴清德總統，就職宣布「健康台灣深耕計畫」，今年起推動為期5年重大醫療政策，總經費489億元，聚焦優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧醫療發展及社會責任醫療永續等4大面向。計畫由下而上徵求各地解方，透過中央支持、地方執行，全面強化醫療韌性，縮短城鄉差距，實踐健康平權。

