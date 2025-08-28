主治醫師上下班需打卡惹議 專家：推動加班費免稅有助醫院留人

社群平台熱議，有醫院要求主治醫師上下班需打卡，醫師職業工會質疑，這與醫院經營者想節省醫院人事成本有關，不打卡是否懲處、遲到是否扣薪，醫院經營者應說明清楚。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，此舉是政府為掌握醫師正常工時外的加班時數，推動加班費免稅制度所需。衛福部次長林靜儀也說，正與財政部賦稅屬溝通，要讓主治醫師加班費免稅。

洪子仁表示，目前主治醫師收入都是薪資所得，無法區分出正常工時以外時數，政府欲規畫給予主治醫師稅制優惠，需實施主治醫師上下班打卡記錄，才能紀錄工時，區分正常工時及加班時間，盼未來透過加班費免稅，降低主治醫師賦稅負擔，提高醫師在醫院留任意願。一般勞工若超過正常工時，可有46小時免稅加班，對醫師也應比照這精神，肯定第一線醫療人員醫療貢獻。

林靜儀在臉書表示，目前白天接生、半夜臨時被召回醫院接生，健保給付點數相同，白天心導管與半夜緊急召回執行的心導管，健保給付也相同，對輪班、加班、值班主治醫師來說，其實很辛苦，此現況也讓醫院很難留住需要加班、輪值、隨時待命的醫師。衛福部規劃與賦稅署高通，定義出特定出勤狀況可視為加班，比照勞基法加班費免課所得稅。

不過，林靜儀也強調，衛福部未規定醫師要打卡，希望醫院對醫師流失問題，盡力調整友善環境，給予支持。醫師職業工會提醒，醫院應闡明要求主治醫師上下班打卡的動機，而工時紀錄早已由勞動主管機關闡明非僅限於以打卡方式呈現，任何形式諸如識別證刷門禁紀錄、工作文件上的時間戳記皆可作為佐證，若醫院有心蒐集工時狀況，除了打卡的動作外，應有更簡單的方式。