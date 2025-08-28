快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

男以為胃潰瘍舊疾復發 醫師卻精準夾出卡胃壁小魚刺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
1名60歲男性病患，因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉市天主教聖馬爾定醫院求診，經腸胃肝膽科醫師羅清池安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出。圖／聖馬爾定醫院提供
1名60歲男性病患，因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉市天主教聖馬爾定醫院求診，經腸胃肝膽科醫師羅清池安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出。圖／聖馬爾定醫院提供

1名60歲男性病患因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉義市天主教聖馬爾定醫院求診，患者有胃潰瘍與胃部手術病史，原以為舊疾復發，經腸胃肝膽科醫師羅清池診斷，懷疑另有原因，立即安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出，病人術後迅速恢復進食，症狀解除。

羅清池指出，患者雖無明顯腹痛，但因觸診壓痛與長期食慾不振，讓他懷疑感染或阻塞，所幸及時安排檢查揪出元凶，若延誤，魚刺恐導致胃穿孔、腹膜炎甚至敗血症，後果不堪設想。羅清池警發現潛藏危機，精準安排檢查移除魚刺，讓病人免於併發症與手術風險，凸顯他內視鏡操作經驗與臨床敏銳度。

臨床上，魚刺、牙籤、小骨頭等尖銳異物，是常見不可忽視腸胃異物來源。文獻指出，約35%尖銳異物會穿刺腸胃黏膜，造成穿孔、出血或膿瘍。胃壁因厚實，穿孔發生率雖不如食道與小腸高，一旦發生不易察覺，特別是年長者、糖尿病或有手術病史者，症狀可能不典型，易延誤就醫。若未即時處理，感染擴散至腹腔，可能造成敗血症、膿瘍，甚至需要開腹手術清創。

羅清池表示，此案例以內視鏡取出異物，避免開刀，關鍵在臨床警覺與即時處置，多數魚刺穿刺個案，患者無異物吞入印象，醫師判斷力尤為重要。他過去執行大腸鏡，意外發現魚刺卡升結腸壁，患者主訴長期右下腹隱痛，X光與超音波無異常，內視鏡檢查發現魚刺嵌入腸壁。研究指出，魚刺最常卡在食道與胃部，進入結腸者不到2%，這類異物能穿越胃腸三大狹窄關卡（賁門、幽門、迴盲瓣）並嵌入升結腸，極為罕見。

羅清池提醒民眾，預防異物穿刺最好方法「細嚼慢嚥」、「選擇適當食材處理方式」，用餐專心，若不慎吞入異物，切勿用飯菜硬吞下去，那只會越吞越糟糕，應盡速就醫，以內視鏡移除異物，以免延誤釀禍。

1名60歲男性病患，因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉市天主教聖馬爾定醫院求診，經腸胃肝膽科醫師羅清池安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出。圖／聖馬爾定醫院提供
1名60歲男性病患，因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉市天主教聖馬爾定醫院求診，經腸胃肝膽科醫師羅清池安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出。圖／聖馬爾定醫院提供

異物 患者 手術

延伸閱讀

年輕女子口臭多年不理 竟揭胃癌前病變！父同患胃癌超崩潰原因曝

眼睛腫痛竟是鼻竇炎 新店慈濟醫院內視鏡及引流手術解除病灶

慟！30歲女星高速公路遇麋鹿撞車喪命 丈夫泣訴驚悚瞬間

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。