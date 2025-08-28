男以為胃潰瘍舊疾復發 醫師卻精準夾出卡胃壁小魚刺

1名60歲男性病患因腹脹與胃口不佳持續1周，到嘉義市天主教聖馬爾定醫院求診，患者有胃潰瘍與胃部手術病史，原以為舊疾復發，經腸胃肝膽科醫師羅清池診斷，懷疑另有原因，立即安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分魚刺刺入胃壁，形成局部膿瘍，當機立斷，以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出，病人術後迅速恢復進食，症狀解除。

羅清池指出，患者雖無明顯腹痛，但因觸診壓痛與長期食慾不振，讓他懷疑感染或阻塞，所幸及時安排檢查揪出元凶，若延誤，魚刺恐導致胃穿孔、腹膜炎甚至敗血症，後果不堪設想。羅清池警發現潛藏危機，精準安排檢查移除魚刺，讓病人免於併發症與手術風險，凸顯他內視鏡操作經驗與臨床敏銳度。

臨床上，魚刺、牙籤、小骨頭等尖銳異物，是常見不可忽視腸胃異物來源。文獻指出，約35%尖銳異物會穿刺腸胃黏膜，造成穿孔、出血或膿瘍。胃壁因厚實，穿孔發生率雖不如食道與小腸高，一旦發生不易察覺，特別是年長者、糖尿病或有手術病史者，症狀可能不典型，易延誤就醫。若未即時處理，感染擴散至腹腔，可能造成敗血症、膿瘍，甚至需要開腹手術清創。

羅清池表示，此案例以內視鏡取出異物，避免開刀，關鍵在臨床警覺與即時處置，多數魚刺穿刺個案，患者無異物吞入印象，醫師判斷力尤為重要。他過去執行大腸鏡，意外發現魚刺卡升結腸壁，患者主訴長期右下腹隱痛，X光與超音波無異常，內視鏡檢查發現魚刺嵌入腸壁。研究指出，魚刺最常卡在食道與胃部，進入結腸者不到2%，這類異物能穿越胃腸三大狹窄關卡（賁門、幽門、迴盲瓣）並嵌入升結腸，極為罕見。