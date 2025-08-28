快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

敬軍活動！ 中秋節勞軍包裹郵資八折優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自2025年9月18日起至9月26日止，舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政公司表示，凡在優惠期間寄往上述地區國軍將士的衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼 (勿書寫部隊名稱或番號)、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

國軍 中秋節 中華郵政

延伸閱讀

向離島國軍表達敬意 中秋節勞軍包裹郵資8折優待

好市多中元檔期降價很有感 黑卡回饋升級吸客會員讚

星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機

老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。