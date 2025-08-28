5旬工程師屁股痛竟確診晚期直腸癌 化、放、免疫三合一療法讓腫瘤縮小

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
52歲在資訊業擔任工程師的邱先生（左）確診直腸癌第3期，新光醫院腫瘤治療科主任季匡華（右）以熱療、免疫治療、放療3合1療法助縮小腫瘤。記者林琮恩／攝影
52歲在資訊業擔任工程師的邱先生，長期日夜顛倒、飲食不正常且有抽菸習慣，騎機車時感覺屁股不適，起先不以為意，後因肛門廔管就醫，確診為惡性直腸腫瘤第三期。新光醫院腫瘤治療科主任季匡華表示，邱先生經二線化療，腫瘤仍持續復發，且一般不建議使用免疫治療，團隊以局部免疫藥物注射，結合局部熱療及放療，3合1療法形成「原位疫苗效應」，幫助腫瘤緩解變小。

季匡華表示，邱先生在其他醫院確診直腸癌第3期，且被告知無法手術切除腫瘤，經化療、放療及標靶治療後，病人身體仍不適，腫瘤也未消融，經引介至新光醫院接受熱治療後，病情一度穩定，後續經影像學檢測，發現腫瘤惡化，且使用2線治療表現不佳，加上已經過多次放射線治療，不適合再用高劑量放射治療。

季匡華使用一項「創新協同聯合療法」為邱先生治療。他說，醫療團隊先使用組織內熱治療，以低功率細針插入病人腫瘤患部，以低功率加熱至42度，同時搭配免疫抑制劑局部注射，並搭配該院8月起裝設的新型立體定位放療系統做局部放療。熱療、免疫治療及放療都只需要局部劑量，可避免對病人造成多餘傷害，免疫藥物只需使用一般劑量的5%，為病人減輕經濟負擔。

邱先生表示，確診惡性腫瘤時，他就像洩了氣的氣球，腦袋一片空白，心情很不樂觀，後來經友人介紹至新光醫院熱治療，過程中，他就像睡覺一樣，每次治療一小時，躺在機器上休息即可，且治療後不像接受化療，皮膚會有嚴重撕裂般疼痛，必須擦藥減輕疼動。在執行9次熱治療、3次合併治療，腫瘤消融三分之二。

季匡華說，熱療、免疫治療及放療都不是新技術，但透過三者結合的局部治療方式，熱治療加倍放療效果，綜合免疫藥物，激發人體免疫細胞活化，辨識出腫瘤抗原，並召喚更多免疫細胞攻擊腫瘤，引發全身性免疫，產生腫瘤治療效果，此治療方式的花費是癌症新藥的十分之一，未來除可擴及早期大腸癌病人，也可應用於乳癌、頭頸癌等。

