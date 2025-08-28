早產兒「小平安」台南急送林口長庚 國道警察派紅斑馬接力開道

一名早產兒今天上午以救護車從台南成大急送林口長庚醫院，預計車程需時3小時。該名女嬰的母親在Threads社群平台發文，希望國道1號北上用路人能禮讓救護車，避免因變換車道導致女兒「小平安」呼吸管掉落。該篇文章經轉分享到各社群平台，數萬名網友集氣一路平安順利，國道警察得知後主動協助開道，「讓紅斑馬護你一路平安」。

早產兒的周姓母親昨得知有網友將文章轉分享到臉書社團，她表示，她其實不擔心台灣人不禮讓救護車，因為7月時她的女兒從大林慈濟轉院到台南成大時，一路上的行車都主動禮讓救護車。不過，台南到林口路程及時間長，又擔心變換車道顛簸，可能會導致呼吸管脫落，「發文目的僅希望可以提早提醒用路人注意，並沒有想要麻煩別人」。

周女透露，她的女兒小名叫「小平安」，「我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26周早產，所以只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好」。台灣最美的風景真的是人，感謝大家的祝福及幫助，「我相信妹妹一定也有感受到」。

而救護車已於上午10時從台南成大出發，沿著國1大灣交流道（324公里處）北上。周女也在Threads發文，「小平安出發了」，謝謝各界主動電話提供幫助，警方會協助護送。從周女從救護車前座視角拍攝的影片，可見國道警車在前方開道。有網友回報，看到救護車後方還有2輛國道警車緊跟著。

「國道公路警察局」臉書粉專發文，「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安，你一定要加油，帶著大家的期盼平安健康長大」。目前已經在國道上行駛，請大家配合讓道。目前行車順暢，於上午10時45分左右通過西螺，已經交接給下一個大隊。

網友表示，「太棒了有紅斑馬幫忙」、「看到紅斑馬在你們前面就放心了」、「小平安，祝福你平安抵達，未來的日子平安健康長大」、「台灣真的好有愛」。