《96分鐘》特別場火速秒殺！邀全台無名英雄上車 鐵漢父落下男兒淚

聯合新聞網／ 聯合數位文創
林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中生死與共，將出席週末七夕特別場活動。圖／華影國際提供
林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中生死與共，將出席週末七夕特別場活動。圖／華影國際提供

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，將於本週末舉辦北中南三地七夕特別場，一開賣隨即秒殺完售，上千名粉絲搶票成功，林柏宏、宋芸樺將出席映後與觀眾面對面，並抽出幸運粉絲挑戰甜蜜互動、映後逐一合照。電影將在9月5日全台上映！

《96分鐘》，近日舉辦全台職人英雄特映場，特別邀請從事軍警、消防、護理、交通業的從業人員入場觀影，在台北場映前片中飾演刑警的宋芸樺驚喜現身，向平日默默守護社會的無名英雄致敬：「我的角色在電影裡面對極限挑戰，讓我更加感謝這些平日守護民眾安全的人，能親自向你們說聲謝謝，我感到非常榮幸。」而特映會更出現溫馨一幕：一名女兒帶著從事救難人員的鐵漢父親進戲院看《96分鐘》，平日總是堅毅剛強的父親，在看到電影真實呈現生死瞬間的過程，不禁落下男兒淚，讓女兒有感而發寫下感謝文。

由金獎製作團隊攜手好萊塢級技術班底打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》即將在9月5日全台上映。圖／華影國際提供
由金獎製作團隊攜手好萊塢級技術班底打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》即將在9月5日全台上映。圖／華影國際提供

七夕特別場自台北開跑，接下來週六高雄、週日台中，林柏宏、宋芸樺不僅將出席與全場觀眾面對面交流，還會抽出幸運粉絲上台挑戰甜蜜互動橋段，映後更安排與所有觀眾逐一合照，現場寵粉誠意十足。兩人在片中不僅展現極限行動力，更希望將「珍惜重要的人」信念推向極致，林柏宏表示：「《96分鐘》每一秒都在跟時間拔河，能在七夕和大家一起感受這種張力，我覺得特別有意義。」宋芸樺則俏皮補充：「歡迎帶曖昧對象一起來看《96分鐘》，驚險刺激加上愛情張力，絕對會是最難忘的七夕回憶。」

此外，電影公司更驚喜加碼， 宣布將於8月30日高雄夢時代購物中心、8月31日台中大魯閣新時代購物中心舉辦見面會，林柏宏、宋芸樺將親臨現場與影迷近距離互動，當日傍晚兩人還將現身高雄駁二藝術特區、台中逢甲夜市，與逛街民眾互動，更多最新活動資訊，請洽官方FB、官方IG。《96分鐘》不只是緊張刺激的視覺饗宴，也呈現出守護人性光輝的力量，敬邀觀眾9月5日一同進戲院感受。

