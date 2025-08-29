繼「勸世三姊妹」後再度引爆！躍演劇團經典作「釧兒」十週年旗艦劇院版正式啟售

快訊

10年來，「釧兒」經過國內外超過36場演出，感動超過40,000人次觀眾，也成為躍演劇團成功邁向國際市場的第一部作品。圖／躍演提供
2023、2024連續兩年以現象級原創音樂劇「勸世三姊妹」震撼台灣市場，屢屢創下秒殺佳績，並且成功在今年帶著「勸世三姊妹」前進紐約百老匯演出的躍演劇團又有新動作！2015年於高雄衛武營首演，以融合歌仔戲與音樂劇敘事形式驚豔劇壇的原創作品「釧兒」曾經感動無數觀眾，而在「釧兒」10週年之際，宣布以全新的旗艦劇院重製版重磅回歸，11月22日即將在台北表演藝術中心盛大登場。好消息公布之後，馬上引爆戲迷的高度期待，早鳥期間短短不到一個月時間，已經賣出將近五成的好成績，團隊也充滿信心，絕對會將最好的表現呈現給等待已久的觀眾，「釧兒」十週年旗艦劇院版於本日正式啟售！

由音速媒合股份有限公司出品，梁又文、大慕可可股份有限公司、聯合數位文創共同出品的音樂劇「釧兒」，由澎恰恰原創故事改編，躍演劇團導演曾慧誠集結台灣劇場菁英團隊，以台灣傳統歌仔戲為根基，融合⻄方音樂劇敍事手法與現代音樂風格，將廟埕文化、庶民日常與跨越時空的人鬼虐戀故事融合進原創故事，以動人的歌曲、細膩的演出呈現打造出這部承載庶民文化底藴，融合愛情與傳承的音樂劇作品。10年來，「釧兒」經過國內外超過36場演出，感動超過40,000人次觀眾，也成為躍演劇團成功邁向國際市場的第一部作品。

「釧兒」十週年旗艦劇院版由「勸世三姊妹」製作團隊原班人馬聯手打造。圖/躍演提供
「釧兒」十週年旗艦劇院版由「勸世三姊妹」製作團隊聯手打造，在編劇、音樂與舞台設計上全面升級。導演曾慧誠以細膩場面調度聞名，此次再次攜手金曲得獎大師李哲藝、新生代劇場音樂才子康和祥，與編劇、作詞梁越玲共同創作。卡司部分則由「勸世三姊妹」原班人馬演員群擔綱演出，由張芳瑜擔綱飾演女主角釧兒，呂承祐飾演男主角阿強，張擎佳飾演阿強母親美雀，葉文豪飾演阿強父親，天美歌劇團團主天來。

當「釧兒」再次回到觀眾眼前，不僅是讓經典再現，更是一種文化承諾。當廟埕再次點燈，歌聲再度響起，戲台的重啟，不僅象徵一齣戲的再生，更是台灣劇場文化的一次回望與對話，全劇以「戲中戲」結構，講述青年阿強與神秘女孩釧兒的跨時空情感。故事從廟埕夜晚開展，戲班正準備演出，阿強意外翻出封存的「薛平貴與王寶釧」劇本，並在舞台上遇見悄然現身的釧兒。隨著歌聲響起，遺忘的誓言漸漸甦醒，兩人情感也逐步靠近，但背後始終隱藏著無法言說的懸念。阿強的異樣逐漸被同伴察覺，戲聲消散後的真相，也在觀眾眼前浮現——一場跨越生死的約定，一縷微光牽引著愛與記憶，帶領眾人走出迷霧。

「釧兒」十週年旗艦劇場版將於今年11月登台北表演藝術中心演出，票券於本日正式啟售，購票請洽 Opentix售票平台

