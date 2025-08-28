部桃退化性關節炎新療法 低劑量放射治療助60歲婦人甩疼痛

衛福部桃園醫院引進國際先進的低劑量放射治療（Low-Dose Radiotherapy LDRT），成功幫助多年受退化性關節炎所苦的60多歲婦人擺脫長期疼痛。

婦人過去嘗試多種治療方法，卻始終為症狀所苦，直到前往部桃放射腫瘤科，接受LDRT 療程後症狀顯著改善，行動靈活度明顯提升，走路明顯比較好走。

桃園醫院放射腫瘤科醫師高永碩指出，退化性關節炎是台灣常見的慢性關節疾病之一，患者以中高齡族群為主，由於病程緩慢且無法逆轉，許多人長期面對疼痛、關節僵硬、行動受限等問題，影響日常生活與心理健康。為提供患者更多元且安全的治療選擇，部桃引進LDRT技術，在歐洲國家已廣泛應用，臨床證實具有抗發炎效果，有效減輕疼痛。

高永碩說明，手術原理是以極低劑量放射線作用於發炎的關節組織，抑制發炎反應並緩解不適，屬於門診療程，單次治療僅需10至15分鐘，整體療程約6至12次，通常可在2至3周內完成，對日常生活影響極小。國際研究顯示，高達九成接受LDRT的患者在治療後疼痛獲得明顯改善，療效與安全性均備受肯定。

傳統退化性關節炎治療方式包括規律運動、物理治療、藥物控制、關節內注射、針灸及手術等，各有其適應症與限制。高永碩指出，許多患者在長期治療過程中，常因副作用、效果有限或療程中斷而感到沮喪，低劑量放射治療的特點，就是透過溫和的放射線劑量達到抗發炎與止痛的效果，且治療過程無須麻醉、無傷口，對中高齡患者特別友善。

他補充，依據德國治療指引，LDRT 已被列為推薦項目，臨床研究更顯示，部分患者的療效可維持數月至數年，若日後症狀復發，也可經醫師評估再次施治。

高永碩說，年齡超過40歲、長期飽受退化性關節炎疼痛困擾的患者，都可至放射腫瘤科諮詢，透過完整檢查與影像評估，判斷是否適合此療法。希望讓更多病患遠離疼痛、提升生活品質，並讓治療不再是令人畏懼的過程，而是一次舒適且有效的醫療體驗。