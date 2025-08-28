幼兒教玩具租賃市場成長快！竹市消保官籲比照「租屋契約」設標準條款

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
養小孩燒錢，加上嬰幼兒用品使用期限短，租用成為新興育兒風潮。不過市場雖然蓬勃，但契約規範卻不如租屋、租車等產業明確，導致消費糾紛時常難以釐清。記者王駿杰／攝影
養小孩燒錢，加上嬰幼兒用品使用期限短，租用成為新興育兒風潮。不過市場雖然蓬勃，但契約規範卻不如租屋、租車等產業明確，導致消費糾紛時常難以釐清。新竹市消保官劉興振也建議比照現行的租屋與租車契約，具有法律效力才能保障消費者權益。

租借玩具與大型育兒用品逐漸成為新興市場，聯合報自5月報導「幼兒玩具掀租用潮 糾紛卻不斷」專題，接獲各界回響。近期就有家長反映，租賃積木組時，因商品出現刮痕和缺角遭業者要求買下，但契約內容卻未清楚界定「正常使用痕跡」與「不當損壞」的差異，雙方爭執不下。

新竹市消保官劉興振指出，目前玩具與大型育兒用品的租賃市場雖日益擴大，但在法律保障層面仍屬灰色地帶。他建議，政府應比照消費者保護法第17條所規定的「應記載與不得記載事項」制度，針對租賃契約訂定標準化條款，就如同現行的租屋與租車契約，才能具有法律效力，保障消費者權益。

劉興振指出，許多家長在租賃玩具、兒童腳踏車或樓梯防護柵欄等物品時，若未約定商品安全責任與損壞歸屬，很容易在發生爭議時求助無門。他建議業者在契約中應明確標示「正常耗損」與「使用不當損壞」的區別，若要求賠償，應提供具體損壞證明，並排除消費者因自然耗損而遭追償的不合理情形。

此外，劉興振強調，針對孩童使用的高風險物品，例如腳踏車、學步車、滑步車等，應明確註記安全檢查項目，如煞車功能是否正常，並附上相關安全標章或檢驗合格證明。業者如未提供基本的安全資訊與警語，甚至出租不具安全認證的產品，將涉及違反產品責任與消保法規範，應全面禁止。

育兒 法律 消費者

