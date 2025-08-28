快訊

影／早產兒台南轉院林口長庚…救護車剛出發！萬人祈禱呼籲快禮讓

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導
台南市警第五分局在官方臉書粉絲專頁呼籲用路人禮讓救護車，並提醒聞救護車警號，不立即避讓者，除了處3600元罰鍰，還會吊銷駕駛執照。圖／翻攝自第五分局臉書粉絲專頁
台南市警第五分局在官方臉書粉絲專頁呼籲用路人禮讓救護車，並提醒聞救護車警號，不立即避讓者，除了處3600元罰鍰，還會吊銷駕駛執照。圖／翻攝自第五分局臉書粉絲專頁

周姓母親昨天下午在threads發文，「今天（8月28日）我的女兒早上9點多會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達」，希望救護車在國道的時候，用路人能夠禮讓；文章引發湧入3.8萬網友按讚幫忙祈禱加持，台南市警第五分局指出，目前救護車剛剛出發。

負責國立成功大學醫學院附設醫院轄區的第五警分局指出，未接獲家屬申請協助開道，分局稍早已在官方臉書粉絲專頁呼籲用路人禮讓救護車，並提醒聞救護車警號，不立即避讓者，除了處3600元罰鍰，還會吊銷駕駛執照；經警方主動詢問成大醫院，確認救護車剛剛於上午10時左右出發。

據了解，這趟長距離跨縣市的緊急醫療救護勤務，台南市消防局並未受理，而是由民間救護車出動，目前救護車經醫生做最後確認，10時左右準備就緒，剛剛從成大醫院門口出發；警方說明，由於救護車響起警號後，即可快速通行，也可行駛國道路肩，任務應能順利執行。

周姓母親在threads上指出，「妹妹因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道一號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝！」

周姓母親說明，「我們沒有申請國道警察協助是因為7月妹妹從大林慈濟轉院到台南成大時，每個用路人都很善良遇到救護車馬上就讓道了！所以沒有擔心台灣人有不禮讓的行為。」

「因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸可能會導致呼吸管脫落，發文目的僅希望可以提早提醒明天的用路人注意，並沒有想要麻煩別人。」

對於網友熱烈關心與回應，周母回覆「謝謝大家的祝福，妹妹小名叫小平安，我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26週早產。」

周母表示「只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好。最後 台灣最美的風景真的是人，大家的祝福及幫助，我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們，明天平安抵達林口長庚時，我也會更新訊息，謝謝大家！」

有許多網友分享周母的發文，也有許多網友回應「祈禱天兵天將良善天使一路護航到林口長庚醫院，尤其是在彰化鹽埔交流道，新竹科學園區，國三接國一系統，長庚交流道這幾個真的很會塞」、「看看這個具有強大生命力的小腳丫，平安長大，百米跑第一」、「加油！我兒子也是早產插管，在長庚救治的，會沒事的」。

成大醫院醫務秘書陳高欽表示，感謝各位熱心善良的朋友，對本院小兒科該名小小病人的關心幫忙與祝褔；成大醫院醫療團隊基於對該名病人最佳治療與照護的考量，並尊重家屬的意願，經協調安排予以轉送至北部進行後續治療。

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

