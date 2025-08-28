新竹男結婚紀念夜激情過猛 ！「啪」一聲陰莖斷裂…急送醫

新竹一名40歲郭姓男子與妻子慶祝結婚紀念日激情過猛，導致陰莖斷裂，痛到無法站立，從外院轉送至東元綜合醫院急診。泌尿外科主治醫師戴順慶檢查發現陰莖海綿體破裂，血液堆積呈「鵝頸狀」，緊急深夜開刀修補，術後性功能恢復正常。醫師提醒，陰莖斷裂8成因性交造成，常見於「女上男下」體位，受傷時會聽到「啪」聲，須於6小時內就醫，否則恐致陽痿或組織壞死。

戴順慶表示，陰莖是由兩根陰莖海綿體和一根尿道海綿體所組成，陰莖海綿體內有豐富的血管竇積存血液，外面則由堅韌的白膜包覆。雖然陰莖沒有骨頭，但是當充滿血時卻非常脆弱，經不起外力撞擊。

若是輕微挫傷只須需要口服用藥，不必手術，而嚴重斷裂，就要行「陰莖白膜修補手術」，此項手術在半身麻醉下進行，手術會先進行止血、清除血塊，再修復白膜斷裂處，使用不可吸收縫線堅固的縫合，最後加針注水確認手術完整。

戴順慶表示，造成陰莖斷裂的最主要原因，8成是因性交受傷，常見姿勢是女上男下，因陰莖滑脫「錯位頂撞」而導致白膜破裂，受傷時往往會有「啪一聲」，導致劇烈疼痛，可見皮下出血腫脹呈現深紫色，外觀扭曲變形成一團。僅有少數是撞到桌子、床角等硬物而受傷，或是使用不當的器械，或因服用藥物導致在睡夢中不慎撞及而斷裂。

戴順慶提醒，此案例時常發生在深夜，萬一不慎發生斷裂，第一時間以繃帶加壓止血，並在6小時內盡速到院治療，超過黃金治療時間可能導致陰莖嚴重彎曲、動靜脈廔管、陽萎，甚至是陰莖組織壞死，喪失性功能等後遺症，情況嚴重時甚至會影響尿道海綿體而導致血尿或排尿困難。手術後需要禁慾6周才能「重新開機」，要注意行房的姿勢及力道不可過猛，在狹小的空間也要小心。