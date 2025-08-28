快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹男結婚紀念夜激情過猛 ！「啪」一聲陰莖斷裂…急送醫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
泌尿外科主治醫師戴順慶檢查發現陰莖海綿體破裂，血液堆積呈「鵝頸狀」，緊急深夜開刀修補，術後性功能恢復正常。圖／醫院提供
泌尿外科主治醫師戴順慶檢查發現陰莖海綿體破裂，血液堆積呈「鵝頸狀」，緊急深夜開刀修補，術後性功能恢復正常。圖／醫院提供

新竹一名40歲郭姓男子與妻子慶祝結婚紀念日激情過猛，導致陰莖斷裂，痛到無法站立，從外院轉送至東元綜合醫院急診。泌尿外科主治醫師戴順慶檢查發現陰莖海綿體破裂，血液堆積呈「鵝頸狀」，緊急深夜開刀修補，術後性功能恢復正常。醫師提醒，陰莖斷裂8成因性交造成，常見於「女上男下」體位，受傷時會聽到「啪」聲，須於6小時內就醫，否則恐致陽痿或組織壞死。

戴順慶表示，陰莖是由兩根陰莖海綿體和一根尿道海綿體所組成，陰莖海綿體內有豐富的血管竇積存血液，外面則由堅韌的白膜包覆。雖然陰莖沒有骨頭，但是當充滿血時卻非常脆弱，經不起外力撞擊。

若是輕微挫傷只須需要口服用藥，不必手術，而嚴重斷裂，就要行「陰莖白膜修補手術」，此項手術在半身麻醉下進行，手術會先進行止血、清除血塊，再修復白膜斷裂處，使用不可吸收縫線堅固的縫合，最後加針注水確認手術完整。

戴順慶表示，造成陰莖斷裂的最主要原因，8成是因性交受傷，常見姿勢是女上男下，因陰莖滑脫「錯位頂撞」而導致白膜破裂，受傷時往往會有「啪一聲」，導致劇烈疼痛，可見皮下出血腫脹呈現深紫色，外觀扭曲變形成一團。僅有少數是撞到桌子、床角等硬物而受傷，或是使用不當的器械，或因服用藥物導致在睡夢中不慎撞及而斷裂。

戴順慶提醒，此案例時常發生在深夜，萬一不慎發生斷裂，第一時間以繃帶加壓止血，並在6小時內盡速到院治療，超過黃金治療時間可能導致陰莖嚴重彎曲、動靜脈廔管、陽萎，甚至是陰莖組織壞死，喪失性功能等後遺症，情況嚴重時甚至會影響尿道海綿體而導致血尿或排尿困難。手術後需要禁慾6周才能「重新開機」，要注意行房的姿勢及力道不可過猛，在狹小的空間也要小心。

陰莖 手術 醫師

延伸閱讀

扯！新竹瓦斯表登載錯 住戶竟遭追繳8年1.9萬

新竹台68轎車突冒煙「陷入火海」 駕駛機警逃生嗆傷送醫

議員籲納管八大行業 新竹市府：全面停設並列管

嘉義37歲4寶爸心衰竭命危 植入人工心臟等移植

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。