「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶可樂。該影片引發網路熱烈討論，不少媽媽批評讓孩子喝配方奶錯了嗎？婦產科醫師蘇怡寧率先在臉書發文「根本胡說八道」，胸腔外科醫師杜承哲也參戰，批評媽媽餵造成媽媽們的恐慌與焦慮，非常不可取。

媽媽餵的影片提到「你知道你給小朋友喝的奶粉，到底有多甜嗎？」、「假設一瓶奶粉，它有一半以上，它全部都是糖，等於2大瓶可樂」、「有辦法想像你小朋友每天喝的都是糖嗎？」、「糖多的寶寶有個問題，就是他容易過動」。短短的描述內容，引起媽媽們群情激憤，有人無奈的說自己就是擠不出母奶，也有人說不希望哺餵母乳，也沒得選嗎？

媽媽餵影片遭炎上後，以官方帳號發文回應，並強調提倡哺餵母乳，純粹是了解母乳就像是核能一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下，稍微平衡報導。該回應出爐後，再次讓網友們炸鍋。

杜承哲昨於臉書發表對此事的意見，批評媽媽餵的影片造成媽媽們嚴重焦慮與恐慌，母乳雖然有好處，但不代表媽媽餵可以抹黑配方奶添加糖，大部分的配方奶都只有乳糖，而乳糖可以幫助兒童大腦發展，與過動並無關係；另外，糖分造成過動的理論，早在1994年與2027年就已經在大型研究實驗中被打破，導致過動的原因，現在最被懷疑的是糖果零食的色素，以及人工添加物，但仍需進一步研究。

杜承哲批評，媽媽餵遭到炎上後，開始威脅網友下架影片，且理由是「未經授權引用本公司影像」、「肖像權」、「著作權」，如果三天內不下架就要提告。他認為，媽媽餵明顯是見笑轉受氣（台語）以及法盲，並強調自己的評論就放在臉書，開嗆媽媽餵要告來告。

杜承哲提到，他自己的太太產後，拚了命要擠母乳，左邊塞完、右邊塞，即使胸部劇烈疼痛，還要找泌乳顧問來擠，女兒吸得不順利大哭，媽媽也哭，因為度過太多這樣的夜晚，選擇慢慢退奶後轉用配方奶，自此全家的作息與孩子狀況都穩定下來。他很感謝配方奶拯救他們家，這是他一輩子都不會忘的事情，也鼓勵辛苦的媽媽，妳們已經很努力為孩子做這麼多，不需要有母乳焦慮，妳很棒，孩子一定也很棒。