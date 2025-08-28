十幾年前曾開顱 他得一症狀速求診...大腦長出4公分腫瘤
一名40多歲男子10多年前接受開顱手術，術後追蹤數年，自覺穩定未再回診，重返職場後，發現走路不穩且右腳無力，警覺異狀再就醫，檢查發現大腦左頂葉有約4公分腫瘤，再次接受開顱手術切除，康復情況良好，醫師提醒腦瘤處置，早期診斷與精準治療很重要。
任衛生福利部基隆醫院副院長的蔡翊新是神經外科醫師，他分享腦瘤診斷與治療臨床案例，強調早期診斷與精準治療的重要性。這名患者因及時處置，術後康復情況良好，右下肢肌力恢復，行走步態改善。
蔡翊新指出，腦瘤可分原發性與轉移性2大類。原發性腦瘤多源自腦部組織，如膠質瘤、腦膜瘤。轉移性腦瘤常來自肺癌、乳癌等其他器官轉移。常見症狀包括持續性頭痛，清晨噁心嘔吐，癲癇發作，單側肢體無力及語言或視覺功能障礙等。
蔡翊新提醒民眾，腦瘤相關症狀常被誤認為其他疾病，延誤治療時機。診斷腦瘤主要依靠磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT），必要時輔以功能性影像檢查與病理切片。精準診斷有助醫師規劃治療策略，特別是分子檢測的應用，能判斷腫瘤惡性程度，甚至提供標靶藥物或免疫治療的依據。
腦瘤治療方面，蔡翊新指手術切除仍是主要方式，目標是在保護腦功能的前提下，盡可能完整移除腫瘤。對於無法完全切除或屬於惡性腦瘤的個案，則需搭配放射治療、化學治療。近年標靶治療與免疫療法的引進，也為病人帶來新契機。
「我們不僅重視病人的存活率，更關注術後生活品質」，蔡翊新表示，腦瘤治療需要跨專業團隊，包括神經外科、腫瘤科、放射腫瘤科及復健科，共同規劃最適合病人的治療與復健方案。
蔡翊新建議民眾，良好的生活習慣有助降低腦瘤風險，例如避免長期暴露放射線與致癌物，規律作息，均衡飲食等。若有家族病史或長期抽菸飲酒習慣，更應提高警覺，定期健康檢查。腦瘤並非無法治療，最重要的是早期就醫檢查，把握治療黃金時間。
部基表示，醫院已配置高解析度顯微鏡，並將引進術中導航系統，大幅提升手術安全性與成功率。針對大部分良性腦瘤已可治療，惡性腦瘤則結合台灣北部醫療網絡的轉診與合作體系，提供在地病人專業且完整的醫療照護。
