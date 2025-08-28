在地母嬰老字號品牌「媽媽餵」，近日發布一段宣導母乳的影片，內容指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」，遭到多名醫師指其說法不實，且在遭到砲轟後，還喊告未將影片下架的網友，導致爭議擴大。兒科醫師陳昱潔昨(27)日在臉書發出闢謠文，盤點各大品牌配方奶粉實際含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

陳昱潔醫師表示，母乳當然很好，因為含有抗體、HMO等成分，的確是配方奶粉無法取代之處。但若用含糖量這點來評論母乳及配方奶粉的差別，就不太合理了。她指出，包括母乳及配方奶粉的糖分，主要都來自乳糖(lactose)，乳糖提供了約40%的熱量，也是嬰兒大腦發育重要的原料。

母乳的乳糖含量是每公升平均68-78g，醫師列舉坊間幾個大品牌配方奶粉的含糖量，包括能恩水解1：78g/L、啟賦1：69g/L、心美力1：67g/L、S26金愛兒樂1：69g/L、明治：73g/L，數據顯示真的沒有特別高，只有某些針對特殊狀況的產品，如早產兒配方、低乳糖及無乳糖配方除外。

醫師也提醒民眾，嬰兒和大人的飲食需求不同，若用成人飲食的思維去看小嬰兒，其實是不合理的，因為小嬰兒還在快速成長，他們的身體就是需要這些糖分。以母親的角度來看，選擇母乳也好，配方奶粉也好，每個人都有不同的身體狀況和生活模式，相信每位媽媽都會盡其所能提供最好的給寶寶，不需要為了餵什麼奶而覺得有壓力。