快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師陳昱潔列舉坊間大品牌奶粉的含糖量，數據顯示並沒有特別高。示意圖／ingimage
兒科醫師陳昱潔列舉坊間大品牌奶粉的含糖量，數據顯示並沒有特別高。示意圖／ingimage

在地母嬰老字號品牌「媽媽餵」，近日發布一段宣導母乳的影片，內容指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」，遭到多名醫師指其說法不實，且在遭到砲轟後，還喊告未將影片下架的網友，導致爭議擴大。兒科醫師陳昱潔昨(27)日在臉書發出闢謠文，盤點各大品牌配方奶粉實際含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

陳昱潔醫師表示，母乳當然很好，因為含有抗體、HMO等成分，的確是配方奶粉無法取代之處。但若用含糖量這點來評論母乳及配方奶粉的差別，就不太合理了。她指出，包括母乳及配方奶粉的糖分，主要都來自乳糖(lactose)，乳糖提供了約40%的熱量，也是嬰兒大腦發育重要的原料。

母乳的乳糖含量是每公升平均68-78g，醫師列舉坊間幾個大品牌配方奶粉的含糖量，包括能恩水解1：78g/L、啟賦1：69g/L、心美力1：67g/L、S26金愛兒樂1：69g/L、明治：73g/L，數據顯示真的沒有特別高，只有某些針對特殊狀況的產品，如早產兒配方、低乳糖及無乳糖配方除外。

醫師也提醒民眾，嬰兒和大人的飲食需求不同，若用成人飲食的思維去看小嬰兒，其實是不合理的，因為小嬰兒還在快速成長，他們的身體就是需要這些糖分。以母親的角度來看，選擇母乳也好，配方奶粉也好，每個人都有不同的身體狀況和生活模式，相信每位媽媽都會盡其所能提供最好的給寶寶，不需要為了餵什麼奶而覺得有壓力。

母乳 嬰兒 含糖量

延伸閱讀

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

人妻憂「先生無法斷奶影響母乳營養」 醫正經回應：記得消毒就好

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

「媽媽餵」事件延燒 要求網友下架影片 杜承哲提這段經歷嗆：要告來告

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍攝的宣傳影片宣稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，一瓶奶粉有一半一上都是糖，等於是2大瓶...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

「媽媽餵」近日因拍攝一則宣導母乳，指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」的影片，遭到多名醫師指其說法不實，兒科醫師陳昱潔發出闢謠文，並點名各大品牌的配方奶粉實際的含糖量，打臉其「等於喝2瓶可樂」的說法。

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。