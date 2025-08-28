季風槽又增強 鄭明典指1周後可能受影響「通常降雨機率會升高」
「季風槽又增強」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，或許1周後，台灣就可能受到季風槽內發展出來的天氣擾動影響，通常降雨機率會升高。
鄭明典表示，現在有一條明顯的強風帶，由孟加拉灣跨越中南半島南部及南海到菲律賓，這還是南亞夏季風。由於這股夏季風的增強，季風槽再度深入西北太平洋的赤道區。目前它的位置偏南，所以對台灣的影響還不顯著。
不過，鄭明典表示，氣候上，季風槽發展之後，總是會逐漸北抬，或許1周後，台灣就可能受到季風槽內發展出來的天氣擾動影響，通常降雨機率會升高。
鄭明典表示，台灣北方的高壓，算是太平洋高壓的西段，有時會稱作小笠原高壓。這個高壓在經驗上，模式對它的掌握總是容易出現偏差，所以要小心詮釋模式預報的結果。
