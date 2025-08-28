快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

季風槽又增強 鄭明典指1周後可能受影響「通常降雨機率會升高」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
底色是風速，現在有一條明顯的強風帶，由孟加拉灣跨越中南半島南部及南海到菲律賓。圖／取自鄭明典臉書
底色是風速，現在有一條明顯的強風帶，由孟加拉灣跨越中南半島南部及南海到菲律賓。圖／取自鄭明典臉書

「季風槽又增強」，前中央氣象局鄭明典今天在臉書表示，或許1周後，台灣就可能受到季風槽內發展出來的天氣擾動影響，通常降雨機率會升高。

鄭明典表示，現在有一條明顯的強風帶，由孟加拉灣跨越中南半島南部及南海到菲律賓，這還是南亞夏季風。由於這股夏季風的增強，季風槽再度深入西北太平洋的赤道區。目前它的位置偏南，所以對台灣的影響還不顯著。

不過，鄭明典表示，氣候上，季風槽發展之後，總是會逐漸北抬，或許1周後，台灣就可能受到季風槽內發展出來的天氣擾動影響，通常降雨機率會升高。

鄭明典表示，台灣北方的高壓，算是太平洋高壓的西段，有時會稱作小笠原高壓。這個高壓在經驗上，模式對它的掌握總是容易出現偏差，所以要小心詮釋模式預報的結果。

鄭明典 氣象局

延伸閱讀

冷心低壓移動慢持續影響 鄭明典揭原因

又有颱風？菲律賓東側海面出現旋轉擾動 鄭明典揭影響

玲玲颱風侵襲日本九州！鄭明典：這樣的對流「在陸地易致災」

「典型的高層冷心低壓」就在台灣上空 鄭明典：午後對流會相當顯著

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

台灣是地震多發國家，時常見到台鐵、高鐵、捷運等公共交通因地震停駛或減速慢行，影響交通，那麼飛在空中的飛機是否會因地震造成影響呢？昨（27日）晚一段桃園機場的塔台紀錄解惑了。 27日21時11分宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。