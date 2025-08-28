快訊

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
救護車示意圖。本報資料照片
救護車示意圖。本報資料照片

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛紛建議可請國道警察開道。小孩的母親留言，透露她並不認識轉發文章的張姓女網友；之所以沒申請國道警察協助，她表示，是因為7月時女兒從大林慈濟轉院到台南成大時，一路上遇到的用路人都很善良，發現有救護車馬上就讓道，所以她不擔心台灣人不禮讓的行為。

有網友昨天下午在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，指8月28日周四上午9時許，因為早產兒呼吸問題轉院，將從台南成大行經國道1號到林口長庚醫院，路程預計3小時左右。呼籲這段時間上國1的駕駛人，若遇到救護車，麻煩禮讓，「減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險」。

周姓女子留言，透露她才是文中早產兒的母親。因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸，可能會導致呼吸管脫落，「發文目的僅希望可以提早提醒用路人注意，並沒有想要麻煩別人」。

「謝謝大家的祝福」，周女表示，女兒的小名叫小平安，「我相信妹妹未來也如大家的祝福一樣平安健康長大，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26周早產，所以只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好」。

周女表示，台灣最美的風景真的是人，感謝大家的祝福及幫助，「我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們」，當平安抵達林口長庚時，她會更新訊息。

小孩的母親表示，因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸，可能會導致呼吸管脫落，「發文目的僅希望可以提早提醒用路人注意，並沒有想要麻煩別人」。圖／取自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」
小孩的母親表示，因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸，可能會導致呼吸管脫落，「發文目的僅希望可以提早提醒用路人注意，並沒有想要麻煩別人」。圖／取自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」

