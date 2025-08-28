宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

台灣是地震多發國家，時常見到台鐵、高鐵、捷運等公共交通因地震停駛或減速慢行，影響交通，那麼飛在空中的飛機是否會因地震造成影響呢？昨（27日）晚一段桃園機場的塔台紀錄解惑了。

27日21時11分宜蘭縣近海發生規模6地震，台北、宜蘭最大震度都達到4級，地面的民眾都感受到相當程度的晃動，不只地面交通因地震啟動因應措施，連在空中準備降落的飛機都受到影響。

從YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」的影片可發現，桃園機場塔台在地震發生後立刻通知準備降落的長榮航空航班「取消進場、在當前位置盤旋」、「向右盤旋」，後續航班也被通知改道、重飛或等待，並表示「因為發生地震，跑道正在檢查」。

有趣小知識讓網友大讚「酷，真的好專業」、「跟高鐵台鐵捷運一樣檢查完才會再行駛」、「之前有看過機場監視器的剪輯，地震後會有一台車衝來衝去檢查跑道」、「好有趣！原來中壢上空的Waypoint就真的叫做Zonli」、「地震時剛好在國2上，看到飛機重飛，尤其華航那時候看高度應該已經低於800又拉起來左轉，真是辛苦了。第一次看到地震飛機重飛，蠻新奇的」、「難怪我在大溪看到一堆降落松機的飛機在天空盤旋」、「今晚剛好降落後地震，落地滑行聽到一堆警報聲挺嚇人的」。