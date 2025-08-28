快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

聽新聞
0:00 / 0:00

台北至桃園1原因今飆更極端高溫 南部午後熱對流影響機會提高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後山區附近有熱對流雲系發展影響，帶來局部短暫雷陣雨，南部今天雲量減少以後，受影響的機會有提高趨勢。圖／AI生成
午後山區附近有熱對流雲系發展影響，帶來局部短暫雷陣雨，南部今天雲量減少以後，受影響的機會有提高趨勢。圖／AI生成

持續高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然節氣已經來到秋天，但台灣的天氣仍偏向夏季型態，除了午後雷陣雨以外，便是要注意高溫。預期今天雲量會比昨天更少，相對地氣溫就容易升高，各地白天高溫都可達32至34度。雙北至桃園，以及中南部內陸地區有局部36度高溫發生機會。

特別是台北盆地延伸到桃園市區，歐宗學表示，由於偏東風過山沉降增溫作用的影響，可能出現更極端的高溫，前兩天都有37至38度出現，今天也不例外。配合過量到危險等級的紫外線，在戶外長時間或劇烈活動的熱傷害風險很高。出門務必要做好防曬工作，尤其是勞力工作者要適時休息降溫，並補充水分及電解質。

歐宗學表示，今天台灣附近的大氣環境其實跟過去幾天大同小異，南方在南海到菲律賓一帶是大低壓區，東北方則是太平洋高壓勢力，台灣處在這兩個系統之間，環境風向大致是偏東到東南風，迎風面的花東到恆春半島地區，容易受海上對流雲系發展移入影響而有局部短暫陣雨。

其他地區上午期間普遍是晴到多雲，歐宗學表示，午後時段在山區附近仍會有熱對流雲系發展影響，帶來局部短暫雷陣雨，預估中北部平地受影響的機會比昨天來得低，南部今天雲量減少以後，受影響的機會有提高趨勢，仍要留意。

目前來看這樣的大氣環境配置至少會延續到周末，歐宗學表示，期間天氣型態大致不變，仍要注意高溫及午後雷陣雨的影響，降雨區域及時間可能每天略有不同，也會比較難事先預報掌握，下午留意天氣變化狀況。

歐宗學表示，下周太平洋高壓勢力有逐漸減弱東退的趨勢，屆時便要留意台灣東方海面是否會再有低壓系統發展活動，目前的預報趨勢來看確實有這樣的機會。

不過，他說，低壓的強度、移動方向及路徑等都還不太明朗，也無法確定可能為台灣帶來什麼樣的影響，短期內來看都還是夏季天氣型態為主。要有很明顯的天氣變化，至少是1周以後的事，還有時間可以觀察看看後續的預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫

延伸閱讀

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮

又是喪屍菸彈！桃園男開車出現1異狀 保大查獲依托咪酯、愷他命

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

台灣是地震多發國家，時常見到台鐵、高鐵、捷運等公共交通因地震停駛或減速慢行，影響交通，那麼飛在空中的飛機是否會因地震造成影響呢？昨（27日）晚一段桃園機場的塔台紀錄解惑了。 27日21時11分宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。