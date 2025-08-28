台北至桃園1原因今飆更極端高溫 南部午後熱對流影響機會提高

持續高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然節氣已經來到秋天，但台灣的天氣仍偏向夏季型態，除了午後雷陣雨以外，便是要注意高溫。預期今天雲量會比昨天更少，相對地氣溫就容易升高，各地白天高溫都可達32至34度。雙北至桃園，以及中南部內陸地區有局部36度高溫發生機會。

特別是台北盆地延伸到桃園市區，歐宗學表示，由於偏東風過山沉降增溫作用的影響，可能出現更極端的高溫，前兩天都有37至38度出現，今天也不例外。配合過量到危險等級的紫外線，在戶外長時間或劇烈活動的熱傷害風險很高。出門務必要做好防曬工作，尤其是勞力工作者要適時休息降溫，並補充水分及電解質。

歐宗學表示，今天台灣附近的大氣環境其實跟過去幾天大同小異，南方在南海到菲律賓一帶是大低壓區，東北方則是太平洋高壓勢力，台灣處在這兩個系統之間，環境風向大致是偏東到東南風，迎風面的花東到恆春半島地區，容易受海上對流雲系發展移入影響而有局部短暫陣雨。

其他地區上午期間普遍是晴到多雲，歐宗學表示，午後時段在山區附近仍會有熱對流雲系發展影響，帶來局部短暫雷陣雨，預估中北部平地受影響的機會比昨天來得低，南部今天雲量減少以後，受影響的機會有提高趨勢，仍要留意。

目前來看這樣的大氣環境配置至少會延續到周末，歐宗學表示，期間天氣型態大致不變，仍要注意高溫及午後雷陣雨的影響，降雨區域及時間可能每天略有不同，也會比較難事先預報掌握，下午留意天氣變化狀況。

歐宗學表示，下周太平洋高壓勢力有逐漸減弱東退的趨勢，屆時便要留意台灣東方海面是否會再有低壓系統發展活動，目前的預報趨勢來看確實有這樣的機會。

不過，他說，低壓的強度、移動方向及路徑等都還不太明朗，也無法確定可能為台灣帶來什麼樣的影響，短期內來看都還是夏季天氣型態為主。要有很明顯的天氣變化，至少是1周以後的事，還有時間可以觀察看看後續的預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。