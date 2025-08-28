快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

聯合新聞網／ 綜合報導
「媽媽餵」拍攝嬰兒配方奶粉影片，指其「含糖量超高，等於喝2瓶可樂」，遭醫界痛批胡說八道。示意圖／ingimage
「媽媽餵」拍攝嬰兒配方奶粉影片，指其「含糖量超高，等於喝2瓶可樂」，遭醫界痛批胡說八道。示意圖／ingimage

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌非常不可取，婦產科名醫蘇怡寧更駁斥這種說法，指出嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，不該胡說誤導大眾。

「媽媽餵」昨(27)日在Threads等社群平台發出聲明表示，做為母嬰品牌，對於國內外育嬰的新研究、新發現，都會是在社群和媽媽們分享的素材靈感來源，但不代表這些是沒有依據的一派胡言或異想天開，還說媽媽餵不是哺乳協會，沒有刻板人設問題，強調提倡哺乳純粹是了解母乳就像核能一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下，稍微平衡報導，畢竟配方奶的利益龐大，自然鼓吹者眾。並以「媽媽餵若為了營利目的，應該要考慮開始賣奶粉」來自清。

對於該則爭議影片，「媽媽餵」表示，影片中沒有針對特定品牌或產品，但根據2024年5月的權威外媒報導，仍有配方奶領導品牌因添加糖的問題被關注，尊重媽媽們有切身環境因素的考量，選擇配方奶是必要替代方案，也感謝蘇怡寧院長賜教。

胸腔科醫師杜承哲也透過臉書對此發表看法，認為「媽媽餵」強調「提倡哺乳純粹是了解母乳就像核能一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下稍微平衡報導」這句話暴露出嚴重的邏輯黑洞，認為母乳有好處，不代表需要抹黑沒有添加糖、實際上只有乳糖的大部分奶粉。

杜承哲更說，乳糖能幫助兒童大腦發展，這與過動無關。關於「糖分造成過動」的理論，在1994年和2017年的大型研究中也已經被打破了。因為在家中自製的點心不太出現這樣的問題，最可疑的是來自糖果零食的色素和人工添加物，不過也需進一步研究。

杜承哲並批評「媽媽餵」在影片遭炎上後，反倒以「未經授權引用本公司影像」，及「肖像權」、「著作權」等侵害，威脅網友若3天內不下架影片就提告，是「見登（台語，意指惱羞成怒）加法盲」。他強調，評論就放在臉書，要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取。

杜承哲也透露家中用配方奶粉取代母乳後，化解了母嬰焦慮的實例，呼籲母親可依照自己身體的情況，選擇能順利、也讓身心穩定的方法，對小朋友就是好的。

母乳 母親 嬰兒 含糖量 蘇怡寧 奶粉罐

延伸閱讀

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

盧秀燕拒選黨主席 林筱淇讚策略正確：能為國民黨做最大貢獻

錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

嫌員旅貴！一群人「複製行程」緊跟嘲笑跟團同事 還要導遊免費服務

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

台灣是地震多發國家，時常見到台鐵、高鐵、捷運等公共交通因地震停駛或減速慢行，影響交通，那麼飛在空中的飛機是否會因地震造成影響呢？昨（27日）晚一段桃園機場的塔台紀錄解惑了。 27日21時11分宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。