稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌非常不可取，婦產科名醫蘇怡寧更駁斥這種說法，指出嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，不該胡說誤導大眾。

「媽媽餵」昨(27)日在Threads等社群平台發出聲明表示，做為母嬰品牌，對於國內外育嬰的新研究、新發現，都會是在社群和媽媽們分享的素材靈感來源，但不代表這些是沒有依據的一派胡言或異想天開，還說媽媽餵不是哺乳協會，沒有刻板人設問題，強調提倡哺乳純粹是了解母乳就像核能一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下，稍微平衡報導，畢竟配方奶的利益龐大，自然鼓吹者眾。並以「媽媽餵若為了營利目的，應該要考慮開始賣奶粉」來自清。

對於該則爭議影片，「媽媽餵」表示，影片中沒有針對特定品牌或產品，但根據2024年5月的權威外媒報導，仍有配方奶領導品牌因添加糖的問題被關注，尊重媽媽們有切身環境因素的考量，選擇配方奶是必要替代方案，也感謝蘇怡寧院長賜教。

胸腔科醫師杜承哲也透過臉書對此發表看法，認為「媽媽餵」強調「提倡哺乳純粹是了解母乳就像核能一樣被誤導或被低估，希望能在奶粉被放大的趨勢下稍微平衡報導」這句話暴露出嚴重的邏輯黑洞，認為母乳有好處，不代表需要抹黑沒有添加糖、實際上只有乳糖的大部分奶粉。

杜承哲更說，乳糖能幫助兒童大腦發展，這與過動無關。關於「糖分造成過動」的理論，在1994年和2017年的大型研究中也已經被打破了。因為在家中自製的點心不太出現這樣的問題，最可疑的是來自糖果零食的色素和人工添加物，不過也需進一步研究。

杜承哲並批評「媽媽餵」在影片遭炎上後，反倒以「未經授權引用本公司影像」，及「肖像權」、「著作權」等侵害，威脅網友若3天內不下架影片就提告，是「見登（台語，意指惱羞成怒）加法盲」。他強調，評論就放在臉書，要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取。

杜承哲也透露家中用配方奶粉取代母乳後，化解了母嬰焦慮的實例，呼籲母親可依照自己身體的情況，選擇能順利、也讓身心穩定的方法，對小朋友就是好的。