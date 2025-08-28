昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市發送災防告警訊息。

民眾好奇，龜山島最接近震央，為何震度才1級？對此，「震識：那些你想知道的震事」臉書粉專解惑，龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大；「如果」是隱沒帶地震，主要震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能也不是最大的傳遞方向，向南一點也合理；盆地內的場址效應也會放大。

「震識：那些你想知道的震事」臉書粉專為地震學家馬國鳳與科普作家潘昌志共同成立的地震科普社群。針對昨晚規模6.0地震，粉專表示，北部人應該有些明顯的感受，有些人有感覺到兩次振動，國家級警報也夾在P波和S波中間。雖然震央定在宜蘭外海，但考量深度，這幾乎是直下型地震的感受。好在規模、震度都不大。

昨天上午北部天空出現莢狀雲，網友好奇是否預告會有大地震，認為是神奇巧合。不過，粉專直接PO出莢狀雲的成因。前中央氣象局長鄭明典昨天也介紹過北部出現莢狀雲推判是台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中。