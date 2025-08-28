快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市發送災防告警訊息。

民眾好奇，龜山島最接近震央，為何震度才1級？對此，「震識：那些你想知道的震事」臉書粉專解惑，龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大；「如果」是隱沒帶地震，主要震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能也不是最大的傳遞方向，向南一點也合理；盆地內的場址效應也會放大。

「震識：那些你想知道的震事」臉書粉專為地震學家馬國鳳與科普作家潘昌志共同成立的地震科普社群。針對昨晚規模6.0地震，粉專表示，北部人應該有些明顯的感受，有些人有感覺到兩次振動，國家級警報也夾在P波和S波中間。雖然震央定在宜蘭外海，但考量深度，這幾乎是直下型地震的感受。好在規模、震度都不大。

昨天上午北部天空出現莢狀雲，網友好奇是否預告會有大地震，認為是神奇巧合。不過，粉專直接PO出莢狀雲的成因。前中央氣象局長鄭明典昨天也介紹過北部出現莢狀雲推判是台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

震度分布。圖／中央氣象署提供
震度分布。圖／中央氣象署提供

地震 規模

延伸閱讀

江蕙唱一半地震！全場手機狂響「地牛翻身」 她現場緊張反應全曝光

宜蘭近海地震 新北捷運慢速巡檢後恢復正常行駛

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

陸籍律師可以來台開庭？兩岸專家指出雷區：資格與代理人身分易混淆

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

影／佛光大學「鏡頭君」直擊蘭陽平原地震 民眾直呼搖滾區太震撼

宜蘭縣近海昨晚9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級在宜蘭和台北。位在礁溪的佛光大學隨後也釋出月初剛...

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

務必禮讓救護車，讓救護車優先通行。張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發...

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。