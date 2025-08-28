快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

熱低最快今晚生成 可能路徑曝 賈新興：觀察下周五後熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及花東亦有零星短暫陣雨。本報資料照片
明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及花東亦有零星短暫陣雨。本報資料照片

近期持續高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周三前太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後西北雨天氣型態；今晚至明天93Ｗ有發展為熱帶性低氣壓的趨勢，預估其朝海南島方向移動，並於周六影響北越；觀察下周五後於菲律賓東方海面熱帶系統發展。

天氣趨勢，賈新興表示，明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及花東亦有零星短暫陣雨。周日午後各地山區及高屏有零星短暫陣雨。下周一，午後雲嘉南有局部短暫陣雨，桃園以南山區亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三至下周四，午後新竹以南有局部短暫陣雨。下周五，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南及花東有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 賈新興

延伸閱讀

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

又有熱帶系統恐發展 賈新興這樣說

玲玲颱風將生成？賈新興：目前環境相對不利TD15發展

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

影／佛光大學「鏡頭君」直擊蘭陽平原地震 民眾直呼搖滾區太震撼

宜蘭縣近海昨晚9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級在宜蘭和台北。位在礁溪的佛光大學隨後也釋出月初剛...

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

務必禮讓救護車，讓救護車優先通行。張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發...

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。