熱低最快今晚生成 可能路徑曝 賈新興：觀察下周五後熱帶系統發展

近期持續高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周三前太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後西北雨天氣型態；今晚至明天93Ｗ有發展為熱帶性低氣壓的趨勢，預估其朝海南島方向移動，並於周六影響北越；觀察下周五後於菲律賓東方海面熱帶系統發展。

天氣趨勢，賈新興表示，明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及花東亦有零星短暫陣雨。周日午後各地山區及高屏有零星短暫陣雨。下周一，午後雲嘉南有局部短暫陣雨，桃園以南山區亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三至下周四，午後新竹以南有局部短暫陣雨。下周五，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南及花東有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。