影／佛光大學「鏡頭君」直擊蘭陽平原地震 民眾直呼搖滾區太震撼

宜蘭縣近海昨晚9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級在宜蘭和台北。位在礁溪的佛光大學隨後也釋出月初剛上工的「鏡頭君」直擊畫面，地牛翻身當下，整個蘭陽平原左右搖晃，民眾直呼搖滾區太震撼。

佛大這支「鏡頭君」裝設在校園制高點的圖書館，校方透露除了給大家看看美麗風景，好天氣可見龜山島與太平洋、日出東升、璀璨夜景，更重要是因為山區與平地的天氣變化大，直播平台可供騎車的師生們於到校前更方便掌握校園目前的天氣。

「鏡頭君」8月5日正式上工，已經歷過8月中旬的楊柳颱風，當時只有拍到蘭陽平原起霧的畫面，並沒被大風大雨掃到「撇頭」。不過，昨日晚間9時11分宜蘭近海發生規模6地震，地震深度112公里，宜蘭為最大震度4級。從佛大「鏡頭君」的角度可見，蘭陽平原彷彿整個左右移動，時間持續約15秒。

佛大校長趙涵㨗有意打造AI蘭陽平原，他說，接下來會把「鏡頭君」的串流影像存下來，導入GenAI、AR、CG等技術，從串流影像轉化為智能藝術與互動內容。

他舉例，GenAI可融合一整天或一整季的影像，或許是一張很好的電子藝術畫；AR教學導覽則結合天氣或地理知識、四季變遷動畫解說；CG或Metaverse可將實景畫面與天氣、時間、景觀變化資料導入Unreal Engine/Unity，建立數位蘭陽模擬場景。