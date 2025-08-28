快訊

台南早產兒今早轉院林口長庚 她懇求國1駕駛禮讓救護車避免呼吸管掉落

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
張姓女網友發文，有早產兒上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，希望國1北上路段的駕駛人能禮讓救護車，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。圖／取自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」
張姓女網友發文，有早產兒上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，希望國1北上路段的駕駛人能禮讓救護車，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。圖／取自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」

務必禮讓救護車，讓救護車優先通行。張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，因為早產兒呼吸問題，今天上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，整個過程都需要插管，預計行經國道1號北上、車程3小時，希望屆時駕駛人能禮讓救護車，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。網友紛紛幫忙轉分享文章，盼小寶寶平安順利轉院。

張姓女網友發文，8月28日周四上午9時許，會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達。「因為早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道1號的朋友，遇到救護車在麻煩禮讓減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險。拜託大家，真的非常謝謝」。

有網友標註「國道公路警察局」希望能提供協助。其他網友留言，「醫療發達一定度過難關。國道有我們集氣，醫院有醫生護士陪伴您們不孤單」、「這應該要跟國道紅斑馬講，他們會協助開道」、「呼吸管沒那麼容易掉落，但是避免搖晃是真的」、「看是否能請警察協助開路，祝一切順利平安」、「巴掌仙子一定會平安健康」、「出發時間車流量多，請大家多多幫忙」。

