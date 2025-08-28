高溫炎熱午後雷陣雨 明天「高空冷心低壓」恐劇烈天氣

天氣依舊高溫炎熱，中央氣象署說，今天各地高溫普遍為32至35度，桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園以北局部甚至可能來到38度左右。中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分。

環境仍吹偏東風，今天各地大多為晴到多雲，迎風面花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區也有零星降雨機率。午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至34度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境吹偏東風；迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，不過高空有冷心低壓影響，局部有較大雨勢出現的機率。

周六至下周一環境逐漸轉吹偏南風，水氣稍增多；周六花東地區及恆春半島雨勢增大，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲有午後雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二至下周三環境再轉為偏東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六水氣再增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。