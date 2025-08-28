快訊

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫炎熱午後雷陣雨 明天「高空冷心低壓」恐劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

天氣依舊高溫炎熱，中央氣象署說，今天各地高溫普遍為32至35度，桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園以北局部甚至可能來到38度左右。中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分。

環境仍吹偏東風，今天各地大多為晴到多雲，迎風面花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區也有零星降雨機率。午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至34度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境吹偏東風；迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，不過高空有冷心低壓影響，局部有較大雨勢出現的機率。

周六至下周一環境逐漸轉吹偏南風，水氣稍增多；周六花東地區及恆春半島雨勢增大，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲有午後雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二至下周三環境再轉為偏東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六水氣再增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

恆春 雷雨 高溫

延伸閱讀

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

午後雷陣雨強襲 大雷雨炸台中、彰化慎防冰雹 示警區域看這裡

影／台南出現雙彩虹！雷陣雨過後彩霞氣勢磅礡 攝影玩家分享美景

相關新聞

豬價飆漲 營養午餐改多吃雞肉

近期因風災及豪雨影響，蔬菜不便宜，豬肉更是貴，加上中元普渡及中秋節將至，豬肉需求大增，價格持續飆漲，九月一日要開學了，竟...

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

台南早產兒今早轉院林口長庚 她懇求國1駕駛禮讓救護車避免呼吸管掉落

務必禮讓救護車，讓救護車優先通行。張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發...

啟動部分工時機制 台大回聘離職護理師

護理人力荒未解，護理師屬高危勞動工作，依勞基法五十五歲可退休。但不少女性護理師，因婚姻、生育等原因暫離職場，仍對護理工作...

衛福部挹注護理新手導師 每月津貼6千

截至今年六月，國內護理師執業率僅百分之六十二點五，台大醫院推出部分工時回聘護理師機制，地方政府也相繼提出獎勵措施。衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。