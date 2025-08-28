酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；今天北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。北部23至38度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至34度。
今天東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，吳德榮說，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；需注意大雷雨的發生。
吳德榮表示，周日至下周三南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。
至於颱風消息， 吳德榮表示，歐洲系集模式模擬顯示，今、明兩天位於南海的熱帶擾動緩慢發展，成颱條件中等，機率略調高至50%。系集平均路徑偏西北西，動向似劍魚颱風，個別模擬則分散兩側、強度偏弱。下周還有其他熱帶系統在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
