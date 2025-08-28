前進大阪世博重現「麟洋配」聖筊 編舞家談靈感「有點毛骨悚然」

兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋成為首任運動部長，寫下另一個傳奇。他之前和搭檔王齊麟贏球時創造的「聖筊」姿勢，令球迷津津樂道。此次隨文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」來到大阪世博演出的雯翔舞團，以身體巧妙詮釋台灣的「博筊」文化，舞者也出現「聖筊」姿勢，彷彿向「麟洋配」致意。

創作「命運的安排：搏筊」的雯翔舞團編舞家郭爵愷表示，在麟洋配之前，其實已開始創作以「博筊」為主題的舞作。之後看到奧運麟洋配，確實從中得到更多的靈感，用身體更簡單地去展現搏筊的正反面與規則，讓觀眾更容易會意。

談到「命運的安排：搏筊」的靈感來源，郭爵愷表示，自己出身傳統家庭，過年過節都要回去拜拜。某次回家，拜完後問祖先是否滿意?今天是否可以回家了?沒想連續問了六、七次，都是「陰杯」不行。這讓我感到有點毛骨悚然，不知道「這是一個遊戲、機率，還是有神祕的答案。」這樣的疑問激發了他創作「命運的安排：搏筊」。

「命運的安排：搏筊」安排四個問題，每個問題都讓舞者擲筊，再根據擲筊的結果舞蹈，包括做出。郭爵愷說，擲筊的結果無法安排，他為此安排了16個版本，「每場演出都不一樣」。他透露，此一舞作演了20多場，目前只有三場曾得到三個「聖筊」。

「命運的安排：搏筊」在台灣演出時，觀眾共鳴感強烈。郭爵愷說，這次來到大阪，舞團要挑戰讓不了解台灣聖筊文化的世博觀眾，也能快速理解此一文化的規則和趣味性。他們做了一些調整，如在一開場便解釋台灣的信仰文化，發現世博觀眾也能理解。

「We TAIWAN」夢洲舞台演出昨天進入第二天。演出前，世博大會廣播「若再繼續打雷、下雨，園區所有活動都要停止」，但最終仍順利演出，觀眾甚至多到讓大會出動4個保全協助疏導人群。文化部臉書昨也進行表演的現場直播，在台灣的文化部長李遠準時上線留言「我有在看喔」。他在臉書表示，對於世界大部分的國家而言，國家的名字和國旗可以名正言順的出現在每個角落是多麼理所當然的事，「對台灣卻是那麼難」。此次「We TAIWAN」透過夢洲園區的演出，以行動宣告「我們來自台灣。」