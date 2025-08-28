健康你我他／退休是把金鑰匙 打開另扇世界門

剛停好車，匆匆踏入會議室。「這報告字體應再大一些，顏色也不對，資料全都錯。」「出差改到下個月，就沒問題！」這些是我的日常。

不知從何時起，辦公室不再有此起彼落的電話聲，鍵盤敲擊聲也慢下來。偶爾還能聽見同事說：「今天可以準時下班了！」大家似乎比以往輕鬆許多，但我的心情卻沉重起來。不久後，人事部公告——我該欣喜拿到資遣費？還是該接受它，轉身走向「快樂的退休人生」？

退休，原本是每個人都將面臨的旅程，只是我準備好了嗎？還是我該開啟斜槓人生？我常自問什麼是我最需要的「退休力」？於是腦海中浮現一張退休力藍圖：財務、健康、活躍好學、社會連結及自在獨立。

財務穩固：良好財務規畫，能讓我們無後顧之憂，勇敢做自己。

健康為本：擁有強健身體，才能領略世界的風景。正所謂「讀萬卷書，不如行萬里路」。

活躍好學：保持求知熱情，樂於探索不同領域，拓展人生的廣度。

社會連結：人是群居動物，若缺少交流與互動，思想將日漸封閉、視野會變得狹隘。

自在獨立：擁有獨立生活能力，能讓我們自信地享受自由，激發無限可能。

退休不是工作的終點，更不是學習的停歇。它是一把鑰匙，能打開另一扇世界的大門。未來的生活如何運轉，全取決於如何運用手中這把獨一無二的金鑰匙。