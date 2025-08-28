聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／退休是把金鑰匙 打開另扇世界門

聯合報／ 文／賴秀珍（竹縣竹北）

剛停好車，匆匆踏入會議室。「這報告字體應再大一些，顏色也不對，資料全都錯。」「出差改到下個月，就沒問題！」這些是我的日常。

不知從何時起，辦公室不再有此起彼落的電話聲，鍵盤敲擊聲也慢下來。偶爾還能聽見同事說：「今天可以準時下班了！」大家似乎比以往輕鬆許多，但我的心情卻沉重起來。不久後，人事部公告——我該欣喜拿到資遣費？還是該接受它，轉身走向「快樂的退休人生」？

退休，原本是每個人都將面臨的旅程，只是我準備好了嗎？還是我該開啟斜槓人生？我常自問什麼是我最需要的「退休力」？於是腦海中浮現一張退休力藍圖：財務、健康、活躍好學、社會連結及自在獨立。

財務穩固：良好財務規畫，能讓我們無後顧之憂，勇敢做自己。

健康為本：擁有強健身體，才能領略世界的風景。正所謂「讀萬卷書，不如行萬里路」。

活躍好學：保持求知熱情，樂於探索不同領域，拓展人生的廣度。

社會連結：人是群居動物，若缺少交流與互動，思想將日漸封閉、視野會變得狹隘。

自在獨立：擁有獨立生活能力，能讓我們自信地享受自由，激發無限可能。

退休不是工作的終點，更不是學習的停歇。它是一把鑰匙，能打開另一扇世界的大門。未來的生活如何運轉，全取決於如何運用手中這把獨一無二的金鑰匙。

退休 財務 退休力 資遣費

延伸閱讀

殯葬收入5年逾8.1億…現金收繳占4成藏風險 竹市府改進

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。