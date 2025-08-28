毒品分級與副作用的致命影響 毀了孩子也摧毀家族企盼

毒品，是我沉重又極度扎心的噩夢。父執輩皆野球迷，我們幾兄弟在耳濡目染下，成日揮臂投球，或是掄起木棒準備好核心與預備動作擊球，這是我與哥哥們在嘉南平原稻浪裡的孩提快樂。好不容易，家族裡出了位有野球天分的孩子，讓我心甘情願地屈跪地上陪練，一顆顆接著那有天分的外甥投出的縫線球。

外甥在熱愛棒球的家族裡儼然希望之星。但這期待在他國二接觸到損友與毒品浸染後戛然而止。父執輩對此議題保持沉默跟嘆息，對我來說打擊大、很扎心。毒品毀掉了不只是一個孩子，而是一個家族的企盼。大家真的要認識毒品，理解其分級與危害，敬而遠之。

毒品分四級

一級毒品：具有極高度成癮性與危害性，幾乎無醫療用途。如海洛因、嗎啡、古柯鹼、罌粟、可卡因。

二級毒品：仍有高度成癮性與危害性，但部分具醫療用途。如安非他命（冰毒）、搖頭丸（MDMA）、大麻、可待因。

三級毒品：成癮性較低，但仍有一定危害，常見於濫用藥物或成分。如酮胺類（Ketamine）、FM2、Buprenorphine。

四級毒品：成癮性與危害性相對較低，但仍需管理。如某些鎮靜安眠藥或抗焦慮藥物，Zolpidem、Diazepam、Alprazolam等。

常見毒品副作用

毒品對人體的影響極為嚴重，不僅損害生理功能，也會造成心理、社會與家庭層面的破壞。各類毒品可能造成的副作用如下：

1.中樞神經興奮劑：如安非他命、古柯鹼

精神亢奮、失眠、焦躁不安，食欲減退、體重急劇下降、幻覺、妄想，嚴重時導致精神病、心跳加快、血壓上升，可能導致猝死。

2.中樞神經抑制劑：如FM2、Zolpidem、安眠藥濫用

嗜睡、反應遲鈍、記憶力減退、判斷力下降，長期使用會產生依賴性與戒斷症狀如焦慮、顫抖，高劑量可能導致昏迷甚至死亡。

3.幻覺劑：如搖頭丸、LSD、Ketamine

視覺或聽覺幻覺、時間感扭曲、情緒波動劇烈，可能突然暴力或自傷，長期使用導致腦部損傷，出現解離症狀，造成人格分裂、失去現實感。

4.鴉片類：如海洛因、嗎啡

止痛、快感，易上癮、身體產生依賴性，停用即出現劇烈戒斷症狀如惡心、嘔吐、肌肉痛，長期注射導致靜脈炎，高劑量容易呼吸抑制致死。

預防毒品的第一步，別輕信任何來源不明的藥物或食品，勿隨意服用非醫師開立的藥物，即便是「安眠藥」也可能因濫用而成為毒品。如發現親友疑似染毒，應鼓勵其就醫戒毒，盡全力陪伴與支持其走出毒品陰霾。