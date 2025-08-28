外科神刀手／臺北癌症中心院長魏柏立 超過2500台手術 改變腸癌患者人生

20多年間動了超過2500台腸癌手術的臺北癌症中心院長魏柏立，過去沒想過會成為「外科神刀手」，當年的第一志願想走耳鼻喉科或骨科，只是在校成績長期落在班上的後三分之一，最後選了一個「找不到人願意來」的大腸直腸外科，卻意外找到自己發光的領域，透過一台又一台的刀，改變患者的人生。

外科界流傳一句諺語：「Big surgeon、Big wound」，愈偉大的外科醫師，手術傷口愈大。魏柏立說，當年踏入外科領域後，大醫師開大刀是主流價值，像大腸癌手術的傷口，至少得從肚臍一路劃到恥骨，10幾公分長，視野雖清楚，但術後患者得伴隨著漫長的修復期與劇烈的疼痛。

魏柏立執刀的手術9成都是微創手術。圖／魏柏立提供

執刀逾9成 採微創手術

民國87年前後，醫界正開始發展腹腔鏡，他因此對腹腔鏡有著高度好奇。一位80多歲老先生被診斷為大腸癌早期，原本應該是由魏柏立的老師，也是老先生原本的主治醫師動刀，沒想到因緣際會下，老先生在確診前來到他的診間，他看了老先生的檢驗結果，判斷是第一期大腸癌，當下他想「或許可以嘗試用腹腔鏡來完成」。

「這是我人生第一台腹腔鏡手術。」魏柏立坦言，當時他很緊張，為了壯膽，特別找了同事、現任台大醫院副院長賴逸儒，一同站上手術台，萬一手術不成功，頂多就回到傳統大刀，成功了，老人家的傷口會小很多。在手術台上的時間一點一滴過去，當縫線打上最後一個結時，他的手術人生，從此跨過了一道門檻。

術後老先生恢復快速，魏柏立表示，上次見到他時，已經90多歲，還能在公園健步如飛。如今他執刀的手術中，高達9成以上都採取微創手術。

病人傷口小 減痛恢復快

從腹腔鏡開到達文西手術，魏柏立說，兩種技術看似相同卻又不同，腹腔鏡採「鏡像技術」，想要切除患者體內左側的腫瘤，手得往右側動；達文西手術則是直覺式的操作，傷口比腹腔鏡更小。起初以為腹腔鏡手術是一大挑戰，但發現腹腔鏡的操作非常適合長期使用筷子的亞洲人，腹部打3個洞，將器械放置洞口內，如操作筷子一樣，隔空執行手術，比起開大刀，更游刃有餘。

從每次手術 找到成就感

隨著腹腔鏡發展，鏡頭進入腹腔，醫師看到的畫面甚至比肉眼還清晰。他說，微創手術的傷口小僅5、6公分，有些甚至能透過肛門取出腸段，病人疼痛減輕、恢復更快。

走入大腸直腸外科，魏柏立說，其實是個意外，擔任畢業後一般醫學訓練（PGY訓練）時，最想投入的是耳鼻喉科，但成績無法與其他同學角逐，只好選擇「能站就能進來」的外科，至於投入大腸直腸外科，是因為心臟外科的手術時間太長、整形外科得照顧大面積燒燙傷患者、胸腔外科又有名師鎮守，最後選擇投入大腸直腸外科，沒想到在一次次的手術中，找到自己的成就感。

魏柏立所處的時代，正是醫美診所起飛的年代，但他從沒想過往診所走，「每位醫師的職涯成就不同，我喜歡在手術中，看見患者重生的模樣」。

如今不少年輕醫師走向醫美，魏柏立認為，人各有志，台灣的醫療體系建置在健保總額上，已出現傾斜與不公平，醫療會走到現況有跡可循，只是醫界與政府應努力，讓更多想投入研究，或是精進手術能力、提供更好治療效果的醫師們，有最適切的職位以及報酬，才能讓醫療永續地健康運作。

臺北癌症中心院長魏柏立手掌長寬為21×20公分。記者黃義書／攝影

魏柏立

●年齡：59歲

●現任：臺北癌症中心院長

●專長：大腸直腸及肛門疾病、頑固型便祕的治療、直腸癌的達文西機械手臂手術、直腸腫瘤無痕微創手術、大腸癌的微創手術治療

●手術次數：腸癌手術（排除造口相關）超過2500例

●手掌長寬：21×20公分（東方成年男性18×18公分）