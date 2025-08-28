鐵砧山欄杆帶靜電 先摸這顆球可防被電

大甲鐵砧山傳出不少人走「雕塑公園觀景台步道」時，靠上欄杆突被「電」到，中市風景區管理所說明「觸電」是因地形與氣候環境所造成，現場已設置除靜電球，供民眾放電。

中市風管所表示，很多人反映在鐵砧山步道觸電，引發討論。調查結果，欄杆沒有漏電危險，而是此區濕度較低，加上海風貫穿大安溪，風切磨擦大，地形、氣候再加上欄杆是金屬烤漆，特別容易產生靜電；加上遊客穿著、摩擦，都可能累積電荷，一碰金屬就「啪」一下放電，現場已加設「除靜電球」，供民眾除靜電。

遊客王小姐表示，鐵砧山的風景真得很漂亮，但靠欄杆欣賞心曠神怡時，被電的一剎那會嚇一大跳，同行的許多友人也有同樣的現象。

詹先生說，沒有心理準備，摸下去的第一下被電到就嚇愣了，靜電的感覺很明顯；女友楊小姐也因男友捉弄，碰觸到隨即產生靜電反應，經工作人員解說，摸了靜電消除球，就再也沒有靜電反應。情侶打趣說，「七夕來鐵砧山，不只是放閃，還會被電到！」

風管所給遊客小提醒，靠近欄杆前，先摸一下除靜電球；棉質衣物比化纖材質更不容易起靜電；多補水、保持濕度，能減少靜電發生。