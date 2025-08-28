雲縣為護理師加薪3千 目標3年內補足3千人

全台護理荒，生活機能不如都會區的雲林縣雪上加霜，全縣護理人力尚有三百五十名缺口，遭病患抱怨「明明床都空著，為什麼不能開床」？雲林縣府昨宣布，九月起發放急重症及病房護理人員每月三千元留任獎金，目標是三年內補足三千名護理師。

病患等不到病床已是常態，雲林縣長張麗善調查縣內十四家醫院，全縣約二千六百五十名護理師，若要達到平均護病比，尚缺三百五十人。她表示，全國每萬人平均有八十二名護理人員服務，雲林縣僅六十七人，因人力不足無法開床，民眾就打電話開罵，各大醫院希望急重症護理師薪資要改善、三班護病比要入法，才有辦法改善護理荒。

曾任護理師的張麗善，現在看到第一線醫護困境、縣民等不到病床，因此推動三三三護理人力留任獎勵，目標年三年內補足到三千人留任。雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林沒有百貨商場，生活機能不如都會，年輕護理師難留住，祭出留任獎金後，至少讓新進護理師在雲林超過六個月，就有機會留人。

高姓資深護理師說，護理師工作量大、醫療環境複雜，加上公立醫院加薪不易，縣府幫忙每月加薪三千元，相信對年輕護理師有吸引力。雲林縣府也與崇仁、弘光等醫護專科學校成立「護理人力培育策略聯盟」，一一四學年度提供五十名公費名額，每名每年補助十六萬元；另推動院所完善托嬰、托老友善職場，協助離職或停職人力回流。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，分院升格準醫學中心，護病比要求提升，等於減少百分之廿五收治能量，但院內收治人數比去年多，表示護理同仁承擔更大壓力，「我也想幫同仁加薪，聽到縣府幫忙，真的高興得不得了」。雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟表示，公會全力支持，並協助建置新人陪伴制度，成為政府與醫院間的專業橋梁。