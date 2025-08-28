聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部挹注護理新手導師 每月津貼6千

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
剛畢業的新任護理師離職率高，且「不容易回頭」，衛福部本月提出新手導師津貼，讓資深護理人員協助新人適應職場。本報資料照片
剛畢業的新任護理師離職率高，且「不容易回頭」，衛福部本月提出新手導師津貼，讓資深護理人員協助新人適應職場。本報資料照片

截至今年六月，國內護理師執業率僅百分之六十二點五，台大醫院推出部分工時回聘護理師機制，地方政府也相繼提出獎勵措施。衛福部照護司觀察，護理相關科系畢業生投入醫療現場成為新進護理師後，因環境不適應等原因離職率高，本月起資深護理師輔導新進人員，每月可獲得津貼六千元。

衛福部照護司副司長陳青梅說，考量大學剛畢業的新任護理師離職率高，且「不容易回頭」，自今年八月起，啟動護理人力政策整備十二項策略計畫中「護理新手臨床導師制度」，護理長或資深護理師輔導年輕護理師，每月可獲六千元額外津貼。

陳青梅說，護理畢業生至醫院訓練，雖有相關訓練計畫，但所提供訓練經費不多，盼本次挹注新手導師津貼，讓資深護理人員願意花費更多心力、時間輔導新人，且不只是針對護理工作技巧輔導，也希望導師成為新人在身心靈方面導師。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，新進護理人員三個月內離職比率逾三成，甚至有護理人員到職一周即離職，若能多一人關心，了解新人在職場上「過不去的坎」，並花時間協助新人適應職場，有望提升新人留任率，否則各醫院設法加薪聘用護理人員，卻無法留住人才，也無助國內解決醫療現況。

陳麗琴說，衛福部委託醫策會執行醫事人員畢業後訓練計畫，教師主要工作是傳授工作技巧、知能，而新手導師不只帶領新人學習工作內容，也扮演心靈導師。新制上路後，每位新人可有二位老師，新人剛入職，有很多壓力及疑惑，也會有受不了、想離開的時刻，此時可由資深人員透過個人經驗，帶領他度過最難適應的日子，伴其成長。

國內有護理師證照者約卅一萬人，目前實際執業僅十九萬人，護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，醫療現場苦不堪言。衛福部表示，為解護理人力荒，去年起發放護理夜班獎勵金，今年已發放三班護病比達標獎勵金，並持續推動三班護病比入法。

護理師 衛福部

延伸閱讀

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

獨／護理新手離職率高 衛福部啟動導師制：老鳥帶菜鳥月多6千津貼

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。