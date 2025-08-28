衛福部挹注護理新手導師 每月津貼6千

截至今年六月，國內護理師執業率僅百分之六十二點五，台大醫院推出部分工時回聘護理師機制，地方政府也相繼提出獎勵措施。衛福部照護司觀察，護理相關科系畢業生投入醫療現場成為新進護理師後，因環境不適應等原因離職率高，本月起資深護理師輔導新進人員，每月可獲得津貼六千元。

衛福部照護司副司長陳青梅說，考量大學剛畢業的新任護理師離職率高，且「不容易回頭」，自今年八月起，啟動護理人力政策整備十二項策略計畫中「護理新手臨床導師制度」，護理長或資深護理師輔導年輕護理師，每月可獲六千元額外津貼。

陳青梅說，護理畢業生至醫院訓練，雖有相關訓練計畫，但所提供訓練經費不多，盼本次挹注新手導師津貼，讓資深護理人員願意花費更多心力、時間輔導新人，且不只是針對護理工作技巧輔導，也希望導師成為新人在身心靈方面導師。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，新進護理人員三個月內離職比率逾三成，甚至有護理人員到職一周即離職，若能多一人關心，了解新人在職場上「過不去的坎」，並花時間協助新人適應職場，有望提升新人留任率，否則各醫院設法加薪聘用護理人員，卻無法留住人才，也無助國內解決醫療現況。

陳麗琴說，衛福部委託醫策會執行醫事人員畢業後訓練計畫，教師主要工作是傳授工作技巧、知能，而新手導師不只帶領新人學習工作內容，也扮演心靈導師。新制上路後，每位新人可有二位老師，新人剛入職，有很多壓力及疑惑，也會有受不了、想離開的時刻，此時可由資深人員透過個人經驗，帶領他度過最難適應的日子，伴其成長。

國內有護理師證照者約卅一萬人，目前實際執業僅十九萬人，護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，醫療現場苦不堪言。衛福部表示，為解護理人力荒，去年起發放護理夜班獎勵金，今年已發放三班護病比達標獎勵金，並持續推動三班護病比入法。